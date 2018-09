El Areas triunfa en el barro

Un gol de Mape al aprovechar un saque de esquina sirvió al Areas para sacar los tres puntos ante la Cultural Deportiva Beluso en un encuentro muy disputado en lo físico pero de escasa calidad en lo futbolístico. Y es que la escuadra de Yago Yao supo aparcar su estilo combinativo para ponerse el mono de trabajo desde el primer minuto de juego y anular a un Beluso que tiene en las dimensiones y la intensidad que pone en el campo de As Laxes una de sus mejores armas.

La amarilla a Zurdo en una de las primeras acciones del partido marcó la intensidad aplicada por el Areas, frente a un Beluso que no rehuyó la lucha, pero que no encontró opciones en su juego ofensivo. La igualdad fue la tónica hasta el cuarto de hora final del primer tiempo, en el que los visitantes disfrutaron de dos buenas opciones para adelantarse en el marcador. Pero ahí surgió la figura del meta Kevin para solventar los problemas y permitir a los suyos llegar a vestuarios con empate a cero.

En la reanudación no cambió en exceso el panorama, con un Beluso excesivamente acelerado y tensionado. José María Rial movió pronto el banquillo dando entrada a Richi y a Diego, pero la dinámica se mantuvo. Poco después Mape acertaba a rematar un córner. Kevin tocó el balón pero no pudo impedir que este entrase. La necesidad no ayudó en nada a un Beluso que no se encontró tan cómodo como hace una semana frente al Atios. Mientras, el Areas, que llegaba tras caer ante el Marcón Atlético, supo manejarse en el barro para sacar tres puntos de oro.