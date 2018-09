El Rápido busca su primera victoria

Semana importante la que afronta el Rápido de Bouzas en este arranque de temporada. Esta tarde los jugadores entrenados por Jorge Otero disputan la segunda jornada del campeonato liguero ante el Navalcarnero; y el miércoles afrontan la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Unionistas de Salamanca, también en el Baltasar Pujales de Bouzas.

Los aurinegros reciben esta tarde la visita del Navalcarnero, equipo que la semana pasada debutó con un empate en su campo ante el Coruxo. Curiosamente, éste fue el último partido de la temporada pasada, en la que el choque finalizó con empate sin goles. Quienes quieren resarcirse del partido del pasado fin de semana son los boucenses, que salieron goleados del Reino de León ante la Cultural.

Jorge Otero, técnico aurinegro, afirmaba tras el entrenamiento de ayer que "el equipo está con muy buenas sensaciones. A pesar del cuatro a cero y de la calidad del rival, cometimos errores. No nos podemos escudar en que el rival era bueno, tenía grandes jugadores, pero también es cierto que nosotros no estuvimos al nivel que esperábamos y cometimos errores que debemos tratar de corregir. Eso no quita para que la victoria fuera justa, ni mucho menos. Sabíamos de la dificultad y el equipo ha trabajo muy bien durante toda la semana, pensando en sumar los tres puntos ante el Navalcarnero y nada más".

Sobre el rival que esta tarde visita el Baltasar Pujales, el técnico apuntó que "sabemos al rival que nos vamos a enfrentar, un equipo defensivamente muy fuerte, con mucho poderío en el juego aéreo, un equipo que posiblemente vaya a defender con una línea de cinco. Todo eso los estuvimos viendo, lo estuvimos trabajando y vamos a ver si somos capaces de sacarle partido a todo lo que vimos, a las debilidades del rival, y con mucha confianza y satisfechos de cómo ha ido la semana y cómo ha trabajado el equipo".

La convocatoria de Jorge Otero no ha sufrido demasiadas variaciones con respecto a la de la semana pasada. Se caen de la lista Cotilla y Antas con molestias, ya que el técnico prefiere tenerlos en buena forma para la Copa. En la lista está Pablo Carnero, que podría entrar en el "once" inicial.

Un equipo inicial que podría estar formado por Brais en portería, con una defensa de cuatro con Luque y Adri en las bandas y Vitra e Iago por el centro. Por delante Jou y Armando con Yelco, Diz y Javi Sánchez en el centro del campo con Edgar en punta. El mismo equipo titular de la semana pasada con la salvedad de Pablo Antas.

El Navalcarnero llega a Bouzas con todos sus efectivos y la intención de hacer bueno el punto logrado el pasado fin de semana. Iván Ruiz, entrenador del cuadro madrileño, podría repetir once, con Pizana en la portería; una defensa de cuatro con Serrano y Ariel en banda y Jesús Álex en el centro de la defensa. El centro del campo estaría formado por Sergio Bermejo, Carlos García, Barreto y Cifo; con Esnáider y Cerda en punta de ataque. La semana pasada, el Navalcarnero fue uno de los equipos que más veces tiró a puerta, diecinueve, con siete entre los tres palos, de los que uno fue gol.