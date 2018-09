La "era Luis Enrique" arranca sin Aspas

Decepción céltica en el inicio de la etapa de Luis Enrique Martínez como seleccionador español. El extécnico celeste no ha convocado a Iago Aspas para los partidos contra Inglaterra (8 de septiembre, Wembley) y Croacia(11 de septiembre, Elche). Tampoco ha llamado a Hugo Mallo, aunque en la cúpula de Príncipe creen que figura en el grupo amplio de alternativas que el asturiano maneja. Lo del marinense era una ilusión que se sabía difícil de cumplir a corto plazo; lo del moañés es una decisión dolorosa.

Primera lista de Luis Enrique y primera tras el Mundial. Nada inmutable, pero más significativo que en ocasiones similares. Las dos primeras citas pertenecen a la Nations League, la nueva competición auspiciada por la UEFA que sustituirá a los amistosos internacionales y que repartirá las primeras plazas para la Eurocopa de 2020. Luis Enrique debe mezclar ensayos y seguridades en su debut. Mallo ya sabe que compite en el lateral derecho con Carvajal y los polivalentes Nacho y Azpilicueta; incluso con Sergi Roberto, aunque el técnico lo incluyó ayer entre los centrocampistas, y sin descartar a Odriozola.

Aspas tiene que reiniciar la escalada. Y al máximo goleador español desde 2016 no le queda mejor argumento que intentar repetir sus cifras. Además de Costa y Rodrigo, socios de demarcación en Rusia, Luis Enrique ha recuperado a Morata e incluye a Suso.

Luis Enrique trabajó con Mallo durante su temporada en Vigo. No con Iago Aspas, traspasado al Liverpool. Pero la mayoría de miembros del cuerpo técnico del seleccionador, Robert Moreno, Rafel Pol y Joaquín Valdés (Jesús Casas completa el equipo), repitieron en el Celta con Unzué, ya dirigiendo a un Aspas estelar. Ese conocimiento íntimo no ha influido. Y es cierto que como le ha pasado a varios internacionales, no ha mostrado su mejor versión en los dos primeros encuentros ligueros, después de haberse incorporado al trabajo veraniego más tarde que sus compañeros. Mohamed se muestra positivo:"Iago es un jugador de vasta experiencia para asimilar estas cosas, la Liga recién comienza y están todos agarrando su mejor forma así que nada es definitivo" .

En realidad al técnico le conviene lo sucedido. El parón liguero le ayudará a avanzar en la construcción de su proyecto. Un trabajo que podía verse condicionado por la ausencia de los internacionales. Okay fue convocado ayer por Turquía. Viajará igual que Lobotka, Pione Sisto, Jensen y Brais Méndez. La dispersión será más limitada. Aspas, Júnior Alonso, Boufal, Emre Mor y Araújo, entre los habituales, se quedan.

En el aspecto negativo, Aspas tendrá que lidiar con la frustración de perder aquello que tanto le costó conseguir. Son muchos los expertos que no lo entienden. "Si Jordi Alba, Koke y Iago Aspas no están entre los 24 mejores jugadores de España es que algo me he perdido en las últimas diez temporadas de fútbol en este país", sostiene Aitor Lagunas, editor de la revista Panenka y colaborador de Bein. Edu Polo, de Mundo Deportivo, comenta: "El descarte de Alba parece evidente que es por un tema personal, futbolísticamente no se entiende. Como tampoco se entiende la ausencia de Iago Aspas". Mikel Rekalde, de Noticias de Guipuzkoa, escribe: "Me extraña, claro. Qué fácil es hacer revoluciones con jugadores de equipos como el Celta (que tiene todos mis respetos)".

Apenas una muestra de un estupor bastante generalizado y que también ya apunta a otras ausencias controvertidas: las de Koke y Alba. Preguntado por si la ausencia de Jordi Alba se debe a motivos deportivos o personales, después de que su relación acabase deteriorada en el Barcelona, Luis Enrique sonrió: "Muy buena pregunta. Pero voy a hablar de los 24 jugadores que he convocado, que estarán encantados y con ganas de demostrar su nivel. Ya adelanté que va a haber sorpresas y en el futuro habrá mas, así es la selección, donde es muy difícil jugar. No tengo nada que decir positivo ni negativo de los que no están".