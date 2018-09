"No he querido una revolución, pero sí evolucionar"

Luis Enrique explica su convocatoria: "No he tenido la intención de hacer una revolución, pero sí evolucionar el estilo, que en estas últimas fases finales creo que era necesario. No me he fijado ni en la edad, ni en si son más altos, más guapos o más bajos. Me fijé en aquellos que considero los mejores jugadores. Los cambios los han marcado el nivel y el rendimiento de los futbolistas", señaló.

Entre las once novedades, se encuentran Albiol, dejando claro que "la edad no es un impedimento para volver a la selección", Rodri Hernández con el que se deshizo en halagos gracias a su "gran capacidad para aguantar el balón, su visión periférica continua y su solución perfecta para centrales", y un Dani Ceballos al que premia su paso al frente con el Real Madrid. Luis Enrique también apostó por Sergi Roberto. "Creo que es un jugador total. Le he puesto de mediocampista en el vídeo e incluso le podría haber puesto de delantero". En esta nueva etapa de 'La Roja', todo apunta a que Isco tendrá un enorme protagonismo. "Tengo depositadas muchas ilusiones en él, además el estilo le beneficia".

El técnico asturiano no ha hablado con ningún miembro de 'La Roja' salvo con Piqué, para conocer cuál iba a ser su futuro. Ni siquiera con el capitán, Sergio Ramos, quien "jamás va a ser uno más", pero no entra en su "estilo". "Mano dura no voy a poner. Tengo carácter, es evidente, pero creo que es un buen carácter", confesó.

Valoró a sus dos próximos rivales en la Nations League, Inglaterra y Croacia. "Si será beneficioso o perjudicial te lo diré cuando acaben los partidos. España no está, a nivel de clasificación, entre las mejores, pero tenemos que tener ganas de recuperar el sitio que creo que nos corresponde", señaló.