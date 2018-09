Cuenta atrás para la gran fiesta del baloncesto masculino vigués

Comienza la cuenta atrás de la tercera edición del Memorial Quino Salvo. Aunque el partido entre el Andorra y el FC Porto del 15 de septiembre será el acto central, una vez más habrá una completa agenda de actividades que convertirán esa jornada en la gran fiesta del baloncesto masculino vigués.

El Morabanc Andorra, sexto clasificado en la Liga ACB, y el FC Porto, actual subcampeón de la liga portuguesa, garantizan el espectáculo en el Central de As Travesas. Hasta el día 3 de septiembre se podrán comprar entradas a precio reducido en la campaña de lanzamiento: 3 euros en la categoría infantil y 8 en la de adulto (más gastos de gestión en Ticketea). A partir del día 4 se pondrá en marcha la compra anticipada "on line" con precios de 5 euros para la categoría infantil y 10 la de adulto, también más gastos de gestión de Ticketea. las entradas costarán el día del partido en taquillas 6 euros para infantiles y 14 para adultos. .

Del 4 al 14 de septiembre podrá visitarse en la rúa do Príncipe, delante de museo Marco, la exposición fotográfica retrospectiva sobre el baloncesto vigués, ampliando la organizada en 2017.

Doce equipos de niñas y niños participarán en Praza do Rei en la mañana del sábado día 15 en el habitual torneo alevín del Memorial Quino Salvo, de 10.00 a 14.00 horas. En el torneo femenino competirán Seis do Nadal, Salesianos Vigo, Porriño Baloncesto Base, Celta Baloncesto, Marín Peixegalego y Defensores do Morrazo; en el masculino, Novobasket Vigo, Porriño Baloncesto Base, Seis do Nadal, Salesianos Vigo, CB Tui y Club Baloncesto Peixefresco Marín.

Por otra parte, si en la edición anterior se organizó un clinic de entrenadores con Pepe Laso, Moncho Monsalve, Pepe Casal y Sito Alonso (FC Barcelona), en esta ocasión habrá una charla-coloquio entre las 16.00 y las 18.00 horas en el Hotel NH Palacio de Vigo con la participación de Ivón Navarro (Morabanc Andora), Moncho López (FC Porto) y Pepe Laso (ex-entrenador de Baskonia, CAI Zaragoza, Forum Valladolid y seleccionador nacional sub-23 y junior)."