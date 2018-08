Porriño apuesta por la continuidad

El Club Balonmano Porriño realizó ayer la tradicional presentación de sus equipos (más de doscientos jugadores forman parte de la familia porriñesa) a las puertas del Concello con el conjunto de División de Honor Femenina como principal referente.

Esta temporada las chicas de Abel Estévez presentan un proyecto continuista, con el bloque casi intacto de la temporada pasada y apenas un par de incorporaciones. El Godoy Maceira Porriño ha fichado esta temporada a dos jugadoras procedentes del Mecalia Guardés. Inés Hernández y Ana Cerqueira han hecho una mudanza de apenas unos kilómetros. Han dejado el conjunto del Baixo Miño para unirse al porriñés y son el único refuerzo extra con el que cuenta Estévez. Por otro lado han perdido en estos meses a Nuria Martínez, Gemma Martínez e Iris Sanjuán. El club, sin embargo, mantiene a su bloque principal de jugadoras entre las que destacan Cecilia Cacheda, Sara Gil o las Dapena. Esa será uno de sus puntos fuertes y otro, la aportación que un año más haga la cantera porriñesa que sigue aportando jugadoras con un enorme futuro. Una de ellas es Carmen Castro, de apenas dieciséis años, que ha estado con la selección española de su categoría y que ya ha estado haciendo la pretemporada con el primer equipo y que previsiblemente durante la temporada también estará con ellas.

En el acto de ayer frente al Concello de Porriño y presidido por la alcaldesa, Eva García de la Torre, el entrenador y presidente del conjunto, Abel Estévez, mostró su orgullo por todos los deportistas de los diferentes equipos de cada categoría, desde los más pequeños hasta a los miembros de las primeras plantillas (el femenino de División de Honor y el masculino de Primera Autonómica) y agradeció especialmente la colaboración del Concello y en especial "a sensibilidade da alcaldesa polo deporte feminino". Estévez pidió que este apoyo se mantenga en el tiempo con la idea de que "este siga siendo el Concello del Deporte".

Eva García de la Torre agradeció el trabajo de la directiva, de los entrenadores, de los jugadores y destacó la apuesta "constante, firme, serie e decidida" del gobierno local y la importancia que tienen para la sociedad porriñesa.

Para la alcaldesa el deporte aporta "non so moitísimas satisfaccións a todos nós senón principios esenciais no desenrolo da personalidade" de cada niño, valores entre los que destacó el del esfuerzo, la entrega, el sacrificio, la solidaridad, la amistad o el compañerismo "que forman parte do carácter do Porriño e que contribúen a que sexamos unha referencia en toda España no eido deportivo".