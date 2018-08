Peleteiro, octava en la final de la Liga de Diamantes

Una indisposición sufrida hace unos días dejó a la gallega Ana Peleteiro sin opciones de pelear en la final de la Liga de Diamantes disputada en Zúrich y que deparó el triunfo en triple salto de la colombiana Caterine Ibargüen.

Ana Peleteiro, bronce en el Mundial bajo techo de Birmingham y bronce en el Europeo de Berlín con un salto de 14,44 metros, no pudo redondear su brillante temporada con una gran actuación y se tuvo que conformar con la octava y última posición con un salto de 13,76 metros. Peleteiro consiguió esta marca en su primer salto y no pudo superar los 14 metros en sus siguientes tres intentos. Luego renunció a sus dos últimas opciones. La atleta confesaría su rabia: "Hace 2 días sufrí una intoxicación alimentaria provocada por comer algo en mal estado... Después de días bastante malos con vómitos, dolor de estómago y mareos sólo me quedaba venir e intentar olvidarme de todo y saltar con lo que pudiese. Me sentía bien calentando, pero a la hora de saltar parecía que mi cuerpo estaba totalmente vacío".