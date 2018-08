Modric, mejor jugador de la UEFA

El blanco fue el color dominante en la gala de la UEFA en Mónaco, donde cinco de los premios a los mejores de la pasada temporada fueron para madridistas. Keylor Navas (portero), Sergio Ramos (defensa) y Luka Modric (centrocampista), éste por partida doble ya que recogió también el de mejor jugador, desfilaron por este orden por el escenario del Forum Grimaldi para recoger sus galardones.

Mohamed Salah hizo gala de deportividad pese a irse de vacío con dos nominaciones, mejor jugador y mejor delantero, y fue el primero en felicitar a Modric. Junto a ellos estaba el asiento vacío reservado a Cristiano Ronaldo, que fue premiado como mejor delantero, máximo goleador de la Champions (15) y nominado también a repetir como mejor jugador.

Sergio Ramos quiso ser claro. "Nos hemos enterado prácticamente aquí. No creo que Cris no se alegre de que lo gane Modric. Se puede mosquear por no ganarlo él, pero porque lo gane un compañero lo dudo muchísimo. Creo que si hay un jugador que se merece ganar un premio como ese es Modric", dijo.

Sin explicación oficial de ninguna parte, tampoco ayudaron mucho las palabras de su agente, Jorge Mendes, quien definió como "simplemente ridículo" el hecho de que la UEFA haya concedido a Luka Modric el trofeo de mejor jugador de la temporada, según publicó el diario "Record".

Los galardonados fueron seleccionados por un jurado compuesto por los técnicos de los equipos de 'Champions' y un panel de periodistas que en el caso del mejor jugador de la temporada valoró su trayectoria en la competición y también la actuación con la selección de su país en un año de Mundial.

La entrega de premios, que se intercaló entre el sorteo de la fase de grupos de la 'Champions', se inició con la concesión del premio presidente de la UEFA al inglés David Beckham, exjugador del Manchester United y del Real Madrid, que recibió el premio Presidente de la UEFA de manos de éste.

Su trayectoria en el fútbol y su posterior labor como embajador de un deporte del que es un símbolo fueron los argumentos de Aleksander Ceferin para reconocer la labor del excapitán inglés.

Los otros ausentes este jueves en Mónaco fueron la danesa Pernille Harder (Wolfsburgo), mejor jugadora, y el georgiano Guram Kashia, merecedor de primer premio "Equal Game" instituido por la UEFA para reconocer la actitud de los jugadores en pro de la igualdad.

El gesto de Kashia de portar un brazalete arcoíris en apoyo de la comunidad LGTB le inscribe como el primer ganador de esta distinción con la que la UEFA aumenta sus esfuerzos en pro de la igualdad a través del fútbol.