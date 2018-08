Las altas temperaturas en Nueva York y las acusaciones de sexismo a US Open han ocupado las conversarciones en la tercera jornada del Abierto de Estados Unidos de tenis, antes de que Rafa Nadal y Juan Martín el Potro certificasen su pase a la tercera ronda en el cuadro masculino y la española Garbiñe Muguruza cayese eliminada ante Muchova.



Por segundo día consecutivo, la organización decidió aplicar su protocolo de emergencia por el calor extremo y la alta humedad que asolan las pistas duras de Flushing Meadows, permitiendo a los hombres un descanso de 10 minutos entre el tercer y cuarto set y a las mujeres un parón idéntico entra la segunda y la tercera manga.



Y es que los termómetros llegaron a marcar este miércoles alrededor de 43 grados centígrados en la pista del nuevo Louis Armstrong Stadium, con una humedad superior al 60%, lo que provocó que en la víspera hasta cinco jugadores se retiraran oficialmente por golpes de calor, entre ellos el argentino Leonardo Mayer. "(Los tenistas) presentan síntomas de principio de deshidratación y puede que calambres ligados al calor", explica a AFP el médico Robert Glatter, especializado en deporte.



La fatiga y los vértigos son otros de los síntomas relacionados con los golpes de calor, según el doctor. En los últimos días, varios jugadores aseguraron sentir mareos y algunos como el español Roberto Carballés incluso vómitos.



Mayer fue el más claro tras tener que retirarse ante el serbio Laslo Djere el martes. "No me iba a morir dentro de la cancha, no da para eso (...) Creo que no hay que jugar más a cinco sets porque hasta que no se muera alguien no van a parar, es imposible", señaló visiblemente molesto.





US Open pide perdón

Us Open 2018: Nadal y Del Potro al rescate

En medio del debate por las altas temperaturas, la organización "lamentó" que la francesa Alizé Cornet hubiera recibido en la víspera una advertencia por cambiarse la camiseta dentro de la pista, una decisión arbitral que levantó"Lamentamos que Alizé Cornet recibiera una advertencia ayer (martes). Hemos modificado el reglamento para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir en el futuro", aseguró la organización en un comunicado.Cornet, de 28 años, fue advertida a lo largo de su partido de primera ronda ante la sueca Johanna Larsson, que perdió en tres mangas por 6-4, 3-6, 2-6, tras volver de la pausa de 10 minutos.por lo que se dio la vuelta en el fondo de la pista para ponérsela correctamente, dejando a la vista un sujetador deportivo negro. Por ello, recibió una advertencia del juez de silla de la contienda, Christian Rask.La decisión levantó una ola de críticas y de acusaciones de "sexismo" ya que"Alizé Cornet vuelve a la pista tras una pausa de 10 minutos. Con su camiseta al revés. Se la pone del derecho en el fondo de la pista. Recibe una advertencia. Por comportamiento no deportivo... Pero los hombres pueden cambiarse en la pista", comparó en Twitter Judy Murray, la madre del exnúmero uno de la ATP Andy Murray. "Ridículo", añadió la exjugadora australiana Casey Dellacqua.Tras las victorias el martes del suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el argentino Juan Martín del Potro regaron la noche del miércoles la pista con su talento midiéndose al canadiense Vasek Pospisil y al local Denis Kudla respectivamente en la segunda ronda.El propio Nadal describió la humedad el lunes como "infernal" luego de ganar a su compatriota David Ferrer , quien tuvo que abandonar enMientras, Del Potro, que barrió al estadounidense Donald Young en tres mangas en su estreno, avanza en su intento de volver a coronarse en su torneo "favorito", nueve años después de cumplir su sueño en la ciudad que nunca duerme.