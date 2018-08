Hernanz gana el bronce en el Mundial tras la renuncia de Noruega

La Federación Internacional de Piragüismo (ICF) ha resuelto que el español Javier Hernanz es el ganador de la medalla de bronce en K1 5.000 metros en el Campeonato del Mundo de Esprint 2018, tras la renuncia al metal del noruego Eivind Vold, que acabó tercero.

En un escrito remitido a la ICF, el palista noruego había reconocido a Hernanz como merecedor del bronce: "Reconozco a Javier Hernanz como legítimo ganador del tercer puesto, ya que nadie se dio cuenta del error que cometí cuando no pasé por la sexta boya en el último giro correctamente", admitió Vold.

Javier Hernanz, que sufrió un impacto de Vold cuando marchaba tercero en el grupo de cabeza y con opciones de victoria, vio cómo los jueces decidieron no concederle el bronce al estimar la reclamación del noruego contra su descalificación."Espero que se haga justicia y se revierta la situación. Ya nadie me va a devolver lo que me gané compitiendo limpio, que era haber subido al podio delante de la gente que me animó 22 minutos de carrera y fue hasta Portugal a verme, pero al menos que me devuelvan la medalla y tenerla", aseguró el asturiano.