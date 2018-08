Roi Rodríguez ha vuelto a dar un paso adelante en su carrera. Si hace un año finalizó el Mundial en novena posición, hace unos días en Montemor (Portugal) pegó un brinco hasta la quinta posición. A unos meses de comenzar la temporada decisiva en la que tratará de hacerse un hueco en el equipo olímpico que acuda a los Juegos Olímpico de Tokio, el vigués del Kayak Tudense siente que llega a su madurez deportiva.

Inconformista como la mayor parte de los deportistas de élite, pero feliz por verse a un paso del podio en un Mundial. Así se siente Roi Rodríguez (Kayak Tudense) después de conseguir en el Mundial de Montemor (Portugal) la quinta plaza en la final del K1 1.000 metros. Hace un año sobre la misma distancia consiguió el noveno puesto. La evolución es evidente y el podio está cada vez más cerca de este joven palista que dice haber cumplido en la cita portuguesa: "He dado un paso más adelante con respecto al año pasado en el que fui noveno. Es verdad que una vez allí me encontraba increíblemente bien tanto en las eliminatorias como en las semifinales y sentía que podía haber aspirado a algo más, pero me voy contento con el quinto puesto. Siento que es un gran paso, pero este es deporte y cuando estás en mitad de la competición quieres un poco más".

Para Rodríguez es imporatante "saber que estoy más cerca de las medallas. He crecido mucho en los últimos años para estar en donde me encuentro ahora mismo y tengo la sensación de que cada vez estoy más cerca de los mejores y eso es muy importante porque anima y empuja para seguir adelante".

Roi Rodríguez tendrá dentro de tres semanas la última cita de la temporada que es un enfrentamiento en Rusia y China con los mejores palistas del Mundia. Después llegará el momento del merecido descanso aunque lo hará con la mente puesta en la siguiente temporada, clave, en la que se va a jugar la presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hungría acogerá el Mundial que comenzará a repartir billetes para Japón, un momento cumbre en su carrera.

Pero Roi Rodríguez comienza a deslizar un pequeño inconveniente que alumbra en el futuro y es el extraordinario nivel de todos los palistas masculinos, algo que se ha demostrado en Portugal. España ha brillado en K1 (Garrote y Roi Rodríguez), en K2 (Craviotto-Toro y Peña-Cubelos) y en K-4 (Craviotto-Toro-Cooper-Germade). Ocho especialistas en kayak aunque en la cita olímpica solo pueden acudir seis. Diferentes combinaciones en función de los barcos que se clasifiquen para los Juegos de 2020: "Va a ser el objetivo y el año que viene hay que ganarse la plaza. Ahora mismo vamos demasiado bien todos los palistas del equipo español y solo entran seis. Es posible que todos consigan plaza, pero que un par de ellos tengan que quedarse en casa". Pero esa será otra complicada batalla.