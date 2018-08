Mariano regresa al Real Madrid

El Madrid reforzará la delantera con el fichaje de Mariano Díaz, español con ascendencia dominicana, formado en la cantera madridista y que el año pasado fue traspasado al Olympique de Lyon por 8 millones de euros. Cuando el Madrid vendió a Mariano, se guardó un derecho de tanteo y el 35 por ciento de los derechos del jugador, tanteo que ahora ejercerá. El ariete, de 25 años, le costará al Madrid unos 22 millones de euros más bonus.

El club madridista disponía de 48 horas para acometer la operación después de que el lunes fuera informado del principio de acuerdo entre el club francés y el Sevilla, que habían pactado el traspaso del delantero por 30 millones más 5 en variables. José Castro, presidente del Sevilla, confirmó ayer que Mariano jugará en el Madrid porque el club blanco "nos ha comunicado que ejercerá su derecho de tanteo. El Madrid tenía una opción y nos ha dicho que la iba a ejercer", apuntó el presidente, a pesar de lo cual aún alberga alguna posibilidad de cerrar el fichaje porque "el jugador no nos lo ha dicho y estamos a la espera de que conteste porque nos ha dicho una y mil veces que quería jugar en el Sevilla". Tan lejos llegó el deseo de Mariano por llegar al club andaluz que "tenemos la palabra del futbolista, formulada por escrito y a través de vídeo, de que desea jugar en el Sevilla", explicó Castro. Una clara contradicción con las declaraciones de Mariano quién hace dos semanas dijo que al Madrid "nunca se le puede decir que no". El presidente del Sevilla asegura no estar enfadado con el club blanco porque "nosotros no teníamos que preguntarle, aunque sí hemos podido abaratar el coste del jugador para el Madrid".

Mariano llegó al Madrid en el verano de 2011, procedente del Badalona. El delantero se incorporó al Juvenil A y tras dos temporadas en el Madrid C dio el salto al Castilla en 2014. Mariano disfrutó de una temporada en el primer equipo blanco, la 2016-2017, pero contó con pocas oportunidades de Zidane. Jugó 14 partidos, sólo dos de titular, y marcó cinco goles y dio dos asistencias. La temporada pasada, en el Olympique de Lyon, Mariano Díaz marcó 21 goles y dio 7 asistencias en 45 partidos. Mariano es un ejemplo más del fenómeno "ida y vuelta" que viven los jóvenes futbolistas madridistas, algo que inició Carvajal con su cesión al Leverkusen, y que posteriormente han hecho con éxito Casemiro, al Oporto, Lucas Vázquez al Espanyol, Vallejo al Eintracht de Frankfurt, Marcos Llorente en el Alavés o Asensio en Mallorca y Espanyol.