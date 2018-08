La frescura de Nadal, contra el despertar de Djokovic

Rafa Nadal afronta desde hoy el desafío de defender el título del US Open, el último 'grande' de una temporada que quiere de nuevo bordar con letras de oro en Nueva York, donde la lucha está abierta a cualquier arranque de motivación además de las amenazas de Roger Federer y el despertar de Novak Djokovic.

Nadal disfruta de un 2018 pletórico, igual que lo fue 2017, cuando recuperó su mejor nivel tras un par de temporadas de dudas y problemas físicos. El balear es de nuevo una máquina, con 40 partidos ganados y 3 perdidos, cinco títulos -Montecarlo, Barcelona, Roma, Roland Garros y Canadá- y el hambre intacta como número uno del mundo 10 años después de alcanzar esa cima por primera vez. Decidió saltarse Cincinnati, eso sí tras alzarse con el título en Toronto, y llegar fresco a la gran cita del verano.

El balear debuta hoy, en el último turno de la Central, ante David Ferrer y tiene un camino asequible hasta cuartos, con Thiem o Anderson, luego Del Potro y finalmente Djokovic o Federer, si no hay sorpresas.

Garbiñe Muguruza inicia el complicado reto de sacar su mejor versión para el US Open, al que llega sin ritmo ni buenas sensaciones y el objetivo de darse la opción de pelear por un nuevo año saboreando el 'Grand Slam'. Más allá del título en Monterrey, la temporada de la exnúmero uno del mundo ha estado entre las lesiones y las derrotas inesperadas. No sale de las quinielas, pero sobre la española hay una gran incógnita a despejar desde hoy cuando salte a la pista 17, en el segundo turno, ante la china Shuai Zhang. El sorteo no se lo puso fácil a una 'Garbi' que comparte camino con Halep, Serena y Venus Williams.