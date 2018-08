Ángel Gutiérrez domina en O Castro

Ángel Gutiérrez, de la Fundación Laciana-Diputación de León, se adjudicó el 45 Gran Premio Ciclista Cidade de Vigo-Díptico de Galicia, tras vencer en la carrera de fondo y clasificarse en segunda posición en la cronoescalada de 3,5 kilómetros entre el Monte do Castro y la Porta do Sol, en la segunda y última jornada de la prueba organiada por el C. C. Vigués-Autronic.

Protagonismo para corredores experimentados en élite-sub 23, como el propio Ángel Gutiérrez, Aser Estévez o Aarón Mariño, pero también para jóvenes como Guillermo García, vencedor el sábado, o su compañero de equipo Jesús Rodríguez, ganador de la cronoescalada, con un tiempo de 6:06. Ambos están en su primera temporada como sub 23.

El lucense Jesús Rodríguez superó en 4 segundos a Ángel Gutiérrez y en 10 a Jesús Nanclares (Aluminios Cortizo-Anova), segundo y tercero, respectivamente, en los tres kilómetros de subida contrarreloj.

En la carrera de fondo, sobre 20 vueltas al exigente circuito del Monte do Castro, dominó de forma contundente el porriñés Aarón Mariño (Supermercados Froiz), que rodó en solitario después de superar la resistencia inicial de Jesús Nanclares. La segunda posición, al esprín, fue para Aser Estévez. En la clasificación final del Díptico primero fue Ángel Gutiérrez, seguido de Aser Estévez y de Guillermo García.

Alexandre García extendió su dominio también a la carrera de fondo cadete, mientras que en fondo júnior el vencedor fue el porriñés Jorge Suárez (Cidade de Lugo).

María Jesús Barros (CC Spol - Abanca) sigue imponiendo su dominio entre las féminas. Ganó las dos mangas, como había hecho también en la jornada del sábado. En la crono, con 7:44, se quedó a solo 4 segundos del récord que ostenta ella misma. A 17 segundos se clasificó Paula Sanmartín, y el tercer mejor registro fue para María Correa (C.C. Farto), con 9:13, otorgándole la victoria en categoría junior de forma clara, porque también ganó en fondo.

El mejor tiempo en cadetes mujeres lo estableció Claudia García (Redondela E. C.), con 9:31. Aunque la victoria final en el conjunto correspondió a Blanca Berrueta (C. C. Ermitagaña).