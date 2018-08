El Rápido paga su tímido inicio

Había pocas dudas sobre el papel que iba jugar la Cultural en esta temporada en su regreso a la Segunda División B, pero por si quedaba alguna, ayer los locales se propusieron despejarlas a las primeras de cambio. Para ello, necesitaron al Rápido Bouzas como víctima propicia en un partido que duró poco más de un cuarto de hora. La diferencia entre ambos equipos sobre el papel era inmensa, los leoneses jugaban con ocho futbolistas que venían de ser titulares en Segunda División más tres futbolistas top de la categoría de bronce. Los de Jorge Otero siguen en pleno proceso de reconversión. Una diferencia que si sobre la pizarra era abismal, sobre el césped no fue menor.

Cuatro minutos necesitó el equipo blanquillo para ponerse por delante. Lo hizo con un balón largo cruzado en un cambio de orientación que no aprovechó Aridane ante la fenomenal parada de Brais, que no atajó y Jorge Ortiz remachó sobre el área para adelantar a sus compañeros.

El gol fue un mazazo para un Rápido de Bouzas que salió muy sugestionado por el ambiente y por el rival. Los de Víctor Cea aprovecharon para adueñarse del balón y jugar con viento de cara. En la siguiente jugada, al cuarto de hora, era Hugo quien daba fe de su papel como fichaje estrella. El extremo controló con el pecho y sacó un misil con la pierna derecha que golpeó en el larguero antes de alcanzar el fondo de la red. Poco tardó la Cultural en colocar el tercero para alegría de la parroquia local y vergüenza de un equipo visitante que no era capaz de encontrar su sitio en el partido. Un gol que llegó tras una nueva internada por la banda derecha por parte de Ortiz. El centro fue recogido por Saúl dentro del área quien remachó en plancha el balón. No habían pasado ni veinte minutos y la Cultural ya ganaba por tres goles, y el mejor en los visitantes era el portero Brais. Sin duda, un panorama terrible ante los 75 minutos que restaban por delante.

Volvía a la carga los locales con Aridane como protagonista. El delantero canario no estaba fino y ganada Brais la partida a su oponente. El cuarto y definitivo gol llegó al borde de la media hora. Un lanzamiento de Hugo de falta directa se coló por la escuadra.

El cuarto tanto cambió por completo el decorado del partido. Los locales replegaron velas y manejaron el balón en la medular. Hugo Ortiz y Marcos bajaron revoluciones contagiándose de la pasividad de Señé. El equipo visitante trataba de estirarse sobretodo con el trabajo de los centrocampistas entre líneas para robar algún balón y salir a la contra.

Aún jugando a medio gas, la Cultural pudo antes del descanso volver a marcar otro gol. De nuevo fue el ariete Aridane en una doble ocasión en la que Brais volvió a salir vencedor.

En el segundo acto se apreció mucho más al último cuarto de hora de juego de la primera mitad que a la media hora final. El equipo leonés bajó sus prestaciones dedicándose a manejar el tiempo, el espacio y el balón. Los gallegos estaban mucho más cómodos pese a que seguían sufriendo las embestidas por banda derecha de Saúl. El exlateral del Sanse fue un auténtico quebradero de cabeza para los visitantes. Luque se las veía y deseaba para frenar a su par sin contar en ningún momento con ayudas de sus compañeros. Cerca de la hora de juego llegó la primera ocasión por parte del equipo visitante. Un remate negro de Yelco se marchó por encima del travesaño del guardameta local. La Cultural no tardó en contestar con una llegada una vez más de Saúl tras un perfecto cambio de orientación de Sergio Marcos. A pesar de la sensación de amenaza constante por parte de los locales, los de Jorge Otero ya ganaban en presencia y posesión a su rival, entre otras cosas porque la presión alta de la Cultural ya no era tan alta.

Desde ahí hasta el final, muchos minutos de la basura con muy pocas ocasiones. Por parte de la Cultural, quizás la más clara fue una triple oportunidad de Aridane para anotar su casillero particular. Sin duda le dolió al canario no participar del festival de goles de sus compañeros. Tuvo la opción con un balón peinado de un compañero al segundo palo que primero Señé y luego el nuevo culturalista no acertaron ante los reflejos de Brais, sin duda, el mejor del partido junto a Hugo Rodríguez. El Rápido la tuvo casi al final del partido con una contra vertiginosa que Sergio Santos no acertó a rematar entre los tres palo. El futbolista que salió del banquillo junto a Brais fueron las únicas buena noticias del conjunto gallego. Toca esperar a la segunda jornada para ver si lo de ayer tuvo más de mérito local o demérito por parte de los de Bouzas.