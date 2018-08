Alonso: "Mi adiós es independiente de los resultados"

Fernando Alonso (McLaren) reiteró que, 17 años después de su debut en la Fórmula 1, estará "a otra cosa" en cuanto acabe su irregular última temporada en el Mundial, en cuyo Gran Premio de Bélgica saldrá desde la 15ª posición de la parrilla. "Mi decisión es independiente de los resultados. En 2004, Schumacher ganó el Campeonato del Mundo en Hungría, a mitad de verano. Y seguimos hasta el final, no tiene nada que ver con los resultados. Encantado de lo que he conseguido. Un chaval de Oviedo... dos veces campeón del mundo y, 17 años después, a otra cosa", dijo Alonso ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Hacemos lo que podemos. He hecho rebufos toda mi vida, en Ferrari también, toda mi vida en McLaren y... siempre un hombre de equipo", reflexionó el piloto después de no acceder a la Q2 de la sesión clasificatoria sobre el circuito de Spa-Francorchamps. "No teníamos tampoco grandes expectativas. Vimos cómo fueron los libres y ya sabíamos que iba a ser una crono complicada para pasar el primer corte. Pero hemos estado en esta situación en algunos grandes premios, saliendo muy atrás y luego el domingo intentando siempre conseguir puntos".

Alonso admitió que hoy intentará "otra vez eso" al "hacer una buena salida y una buena estrategia" con su elección de neumáticos. "Pero ya sabemos que tanto en Spa como en Monza iban a ser dos fines de semana complicados, así que intentar defender lo que podamos aquí y luego ir al ataque en Singapur y otros circuitos que nos vengan mejor".

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró la "pole", tras una jornada calificatoria marcada por la intensa lluvia caída durante la Q3. Hamilton rubricó bajo el repentino diluvio de Spa-Francorchamps un mejor tiempo de 1.58.179, por delante del aléman Sebastian Vettel (Ferrari, con 1:58.905) y del francés Esteban Ocon (Force India, con 2:01.851). "La diferencia ha sido muy grande, con lo cual Lewis se merece la 'pole'", reconoció Sebastian Vettel.

Su quinta 'pole' en Spa-Francorchamps la consiguió contra los augurios que apuntaban a Ferrari como el coche más rápido durante los entrenamientos, y aliado con el pronóstico meteorológico: la lluvia que abrió la Q3 y cesó en los instantes finales, permitiéndole mejorar su registro en el último intento.

A la mejora del asfalto, Hamilton le añadió un pilotaje genial, asumiendo riesgos para buscar el primer lugar de la salida de mañana, hasta el punto que Vettel, que hizo su último giro por detrás suya -y por ende, con las mismas o mejores condiciones- se quedó muy lejos: 726 milésimas más lento. Un mundo en la F1.

Por detrás de los dos duelistas por el título de la Fórmula Uno se ubicaron dos sorpresas: los pilotos del renombrado equipo Racing Point Force India, el francés Esteban Ocon y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez.