Samertolaméu, a sellar el título

Las jornadas de clausura de la Liga Gallega de Traineras 2018 se van a desarrollar hoy sábado y mañana domingo en aguas de la ría de Ares. Samertolaméu con tres puntos (131) por delante de Ares (128) y siete sobre Mecos (124) se presenta en estas dos regatas definitivas como máximo favorito y con clara ventaja, para renovar su victoria del pasado año y anotar su octavo triunfo en la Liga Gallega de Traineras.

Hoy será la primera jornada de la XI Bandeira Concello de Ares, celebrándose también las series del play-off de ascenso y descenso. La victoria en esta bandera será por la suma de tiempos de las jornadas de hoy sábado y mañana domingo, siendo las dos puntuables y las que decidirán la victoria absoluta en la Liga.

Las pruebas darán comienzo a las 17:30 horas con la serie correspondiente al play-off que se decidirá contrarreloj y en la que participan Coruxo y Castropol de la Liga A y Muros y Cabana Ferrol de la Liga B, con aspiraciones contrapuestas. Unos para ascender y otros para mantenerse en la Liga A.

A continuación, a las 18,00 horas se disputarán en tres tandas, las pruebas puntuables con tres aspirantes: Samertolaméu, Ares y Mecos. Un duelo que sin duda resultará espectacular.

Y mañana domingo la jornada dará comienzo a las 11,00 horas con la serie del play-off contrarreloj, para a las 11,30 horas continuar con la final de la categoría femenina y con la I Bandeira Concello de Ares en competencia. En esta categoría de las chicas la suerte ya está echada, pues las atletas de Riveira han ganado todas las pruebas celebradas y no deben tener problema para anotarse el octavo triunfo en las ocho regatas celebradas. Y a las 12,00 horas será la gran final de la Liga 2018 y que pondrá el remate. A los de Meira les vale con un segundo y un tercero en las dos regatas para garantizar su triunfo (en el caso de que Ares ganase las dos). El objetivo para Samertolaméu es no cometer un error grave como les sucedió en Coruxo a comienzos de julio. Si cumplen con lo previsto no deberían tener problemas.