El Rápido quiere repetir su sueño

Máxima ilusión en la plantilla del Rápido de Bouzas ante el inicio del campeonato liguero, esta tarde en León. No será un debut fácil, ya que los leoneses son uno de los grandes favoritos para retornar a Segunda. Han mantenido a varios jugadores de la temporada pasada, manteniendo sueldo y siendo, posiblemente, uno de los presupuestos más altos del grupo.

A pesar de todas las dificultades, el equipo entrenado por Jorge Otero está confiando en hacer un buen papel esta noche en el Reino de León. El equipo partirá a primera hora de la parte hacia la capital leonesa ya que es un desplazamiento cómodo y al jugarse el partido a las 21 horas, permite hacerlo en el día. La lista de dieciocho jugadores convocados es la formada por Ángel, Brais, Rodri, Vitra, Kiko, Iago, Adrián, Toni, Luque, Antas, Díz, Carlos, Youssef, Edgar, Javi, Yelco, Armando y Sergio.

La ilusión también la traslada el técnico aurinegro, Jorge Otero, al que no le da miedo el rival de esta primera jornada. "Es bueno empezar así", apuntó el entrenador al respecto, "al final tienes que jugar contra todos, tienes que disputar treinta y ocho partidos y no creo que ese sea el problema. Es evidente que el equipo al que nos vamos a enfrentar es un equipo de Segunda A en Segunda B, con lo que eso conlleva. Se lo decía a los jugadores, que en una competición de treinta y ocho jornadas la Cultural tiene que estar arriba, por presupuesto, por jugadores, por todo lo que tiene detrás, pero a un partido no es tan fácil. Estamos acostumbrados a ver resultados todos los fines de semana que puedan parecer extraños y lo que tengo claro es que el equipo va a pelear, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a dar guerra y la idea es hacer un partido muy serio, estar muy fuertes en defensa, porque es cierto que ellos de medio campo hacia arriba tienen un potencial tremendo. No solo defender, sino buscar la portería contraria, que ellos se sientan incómodos y será importante en los primeros minutos mantener la portería a cero y a medida que pasen los minutos seguramente esa ansiedad le pueda pasar factura".

Por su parte, Víctor Cea, técnico leonés, indicó que "nos medimos a un conjunto difícil. Quien piense que la Cultural debe golear, no tiene suficiente conocimiento de lo que supone esta categoría. Será un partido competido, y que alargará la exigencia. La dificultad será alta, no importa el nombre. Hn sufrido matices, pero es un equipo que, sin duda, pondrán las cosas muy difíciles".