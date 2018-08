El Desafío Islas Cíes llega a su novena edición

Casi doscientos nadadores se lanzarán hoy a primera hora al agua en las Islas Cíes con el objetivo de cubrir la novena edición del Desafío Islas Cíes que después de 10 kilómetros de natación les llevará hasta la playa de O Vao, donde concluirá su reto.

La prueba no tiene un carácter competitivo (con lo que no hay premios para los primeros en llegar) y supone una especie de reto personal para los participantes que se enfrentan a diferentes desafíos como la distancia (que imposibilita la participación a cualquiera que no esté acostumbrado a la natación de larga distancia), las corrientes y la temperatura del agua en la ría que este fin de semana alcanza mínimos, lo que puede condicionar a los participantes.

Los cerca de doscientos inscritos (el máximo que la organización permitía por una cuestión de seguridad) saldrán en barco a las 8:30 horas de la mañana desde el muelle de la Estación Marítima. La salida está previsto que se produzca a las 10:00 horas con todos los nadadores al mismo tiempo. Se han establecido dos puntos de avituallamiento (uno a los 3,5 kilómetros y otro a las 6,8 kilómetros de la salida) que también servirán como puntos de corte en caso de que alguno de los participantes no haya llegado a ese punto a una hora determinada. Los primeros en llegar deberían hacerlo pasadas las dos horas, aunque dependerá en gran medida de las condiciones que se encuentren.