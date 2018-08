Cuatrocientos corredores se citan en el Gran Premio Cidade de Vigo

Unos 400 ciclistas se dan cita este fin de semana en la 45 edición del Gran Premio Cidade de Vigo de ciclismo, no que competirán equipos de Galicia, Asturias, Castela-León e, moi probablemente, Portugal y que se desarrollará en Areal, Porta do Sol, Praza do Bicentenario y monte do Castro.

El Club Ciclista Vigués, organizador del campeonato desde los años 70, aseguró a través de su presidente, Carlos Vidal, que una prueba como ésta "en el centro, en una arteria en la que está la estación de ferrocarril y que el domingo cruza desde la Puerta del Sol hasta el Castro requiere una enorme logística". De hecho, el club contará con medio centenar de voluntarios, además del apoyo de la Policía Local y de Protección Civil.

Hoy sábado (a partir de las 16:30) en la calle del Areal habrá pruebas para todas las categorías (y de velocidad para Elite y Sub-23), mientras que el domingo (a partir de las 9:30 horas) tendrá lugar la crono-escalada. Por tanto, todas las edades, desde los principiantes hasta los Elite/Sub-23, tendrán competición.

Areal será un gigantesco circuíto urbano por tercer año consecutivo. El protagonismo principal será de los Elite y Sub-23, que vivirán hoy, en este llamado Díptico de Galicia, una carrera de fondo (20 vueltas), una de sprints (15 vueltas con sprint cada tres) y una de eliminación.

El domingo, turno para los escaladores primero con una crono-escalada entre Porta do Sol y O Castro (3,5 kilómetros) a las 9:30 horas y despúes (12:00) una subida desde la Praza do Bicentenario (cruce de Camelias con Venezuela) al monte do Castro por Marqués de Alcedo y Manuel Olivié, dando varias vueltas al circuíto Paseo dos Cedros-Paseo Cronista Álvarez Blázquez. Quince vueltas para los Elite y Sub-23 y cinco para cadetes, júniors y féminas.