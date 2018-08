Valverde, preocupado por el estado del césped del José Zorrilla de Valladolid

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, no ocultó este viernes su preocupación por el estado del césped del José Zorrilla, donde el conjunto azulgrana se medirá al Valladolid en la segunda jornada de LaLiga Santander.

"No voy a negar que lo tengo en la cabeza. No es normal plantar un césped cuatro días antes de jugar un partido. No sé a quién se le ha ocurrido. La experiencia me dice que, con tampoco tiempo, el césped se resiente, no esta sólido y la gente resbala y se cae. No es lo mejor para el juego", se quejó en rueda de prensa.

Además del estado del terreno de juego, Valverde alertó de lo difícil que es batir a un equipo al inicio del campeonato: "Los recién ascendidos juegan, sobre todo las primeras jornadas, con la alegría y el entusiasmo que da estar en Primera División. Son equipos peligrosos".

Del Valladolid, el técnico azulgrana destacó su sistema defensivo. "En Girona hizo un gran planteamiento defensivo y sacó un empate. Es un equipo que juega muy ordenado, con las líneas juntas y saliendo a la contra. En eso, el partido puede parecerse al de la semana pasada (ante el Alavés), pero fuera de casa siempre es más complicado", afirmó.

Preguntado por el posible interés del PSG por fichar al centrocampista Ivan Rakitic, y si estaría dispuesto a venderle, Valverde fue claro. "No estamos aquí para hacer negocio con un jugador, sino para ganar partidos", indicó antes de deshacerse en elogios hacia el croata.

"Es un jugador fundamental para el equipo. Sus número están ahí y todos conocemos su importancia en el equipo. Además, sabe cómo jugamos y está absolutamente involucrado con el club. Cuento con él y quiero que se quede, sin ninguna duda", subrayó.

Con menos vehemencia se manifestó sobre la continuidad de Rafinha Alcántara, a quien el Barcelona le está buscando una salida antes del cierre del mercado estival.

"Ya dijimos que había hecho una buena pretemporada y que es un jugador que nos puede ayudar. Como estamos en período de mercado, todos estamos sujetos a que haya alguna modificación hasta el día 31, pero lo que dije hace una semanas también sirve ahora", comentó al respecto.

El técnico extremeño finaliza contrato al final de la presente temporada, pero considera "prematuro" hablar de su renovación. "No he hablado con nadie del club sobre ello. Estamos en el mes de agosto y sabemos como van las cosas en todos los clubes. Los entrenadores vivimos día a día y la temporada es muy larga", afirmó.

También se pronunció sobre la situación del Real Madrid, aunque no cree que el eterno rival sea más débil con la marcha al Juventus de Cristiano Ronaldo y la pérdida de la Supercopa de Europa ante el Atlético.

"Nosotros el año pasado estuvimos en una situación parecida tras perder la Supercopa de España. Parecíamos debilitados y a partir de ahí fuimos creciendo", recordó.

Por otra parte, Valverde prefirió no valorar la posibilidad de disputar un partido de Liga en Estados Unidos para promocionar la competición, porque "todo está muy verde aun", pero defendió la postura de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que han amenazado incluso con ir a la huelga por este asunto.

"Está claro que los jugadores son una parte importante, tienen voz y supongo que algo que decir. Solo están diciendo que se les tenga en cuenta", finalizó