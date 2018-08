Jorge Otero: "Afrontaremos cada partido como si fuera el último"

Jorge Otero afronta su segunda etapa como entrenador del Rápido de Bouzas cargado de ilusión pero, al mismo tiempo, responsabilizado por todo lo que se le viene encima. Durante las siete semanas de pretemporada, el técnico le ha querido inculcar a sus jugadores una palabra que tiene que se clave en el desarrollo de la temporada, equipo. Otero sabe que buena parte del éxito pasa por la unión del vestuario y formar un bloque unido y compacto que vaya a una para conseguir el objetivo de lograr por segunda temporada consecutiva la permanencia en la categoría.

Jorge Otero tiene claro que "cambió mucho el cuento la verdad. Yo me fui con el equipo en Tercera, un buen conjunto. Este equipo hizo una grandísima temporada en Tercera División, ascendió a Segunda B haciendo una temporada espectacular, yo creo que impresionante e inimaginable para todos los seguidores del Rápido, para todos los que tenemos cariño al Rápido. Estoy muy ilusionado por volver, por estar en una categoría superior, por seguir creciendo y con mucha ilusión, muy animado y con un muy buen equipo. Es un gran grupo, con unos jugadores dispuestos a trabajar y dispuestos a crecer".

-Le han dejado el listón muy alto.

-Sí, evidentemente, pero creo que ése no es el listón. Hay que reconocer el trabajo de Borja Jiménez, del equipo. Yo creo que fue fantástico, increíble, pero debemos tener los pies en el suelo. El objetivo, como siempre, es sumar el primer partido, ir semana a semana, pero el cuerpo técnico, la plantilla, el presidente, la directiva tenemos claro que es intentar salvarse de la mejor manera posible y a partir de ahí no renunciar a nada y todo pasa por el trabajo semanal, por afrontar los partidos como si fuesen el último. Con esa ilusión que yo creo que genera el equipo, que genera la gente joven que tenemos y sobre todo los jugadores que quieren crecer, muchos de ellos gallegos. Vamos a disfrutar y a ser un equipo competitivo sabiendo las connotaciones que tenemos, sabiendo que va a ser un año muy difícil, muy trabado, de mucho trabajo y muy complicado, pero estamos dispuestos a afrontar el reto con muchísima ilusión.

-¿Qué tal les ha venido la semana de más de entrenamiento?

-Nos ha venido bien. Lo fuimos gestionando con algún día libre más, pero sí que es cierto que los jugadores están ansiosos por competir, por, como yo digo, jugar al fútbol de verdad, y cuando haya tres puntos por delante, cuando vas a debutar contra, posiblemente, el mejor equipo del grupo o uno de los mejores, posible candidato a ser campeón y en un campo como el Reino del León con un equipo muy joven, con un equipo con muchas alternativas, eso nos hace estar, como te digo, muy ilusionado sabiendo la dificultad que eso conlleva. La pretemporada ha sido magnífica en ese sentido. El equipo se ha adaptado un poco a lo que queríamos, como qué tipo de equipo queremos ser, y creo que eso lo sabemos lo tenemos claro, y ahora sólo falta que todo ese buen trabajo que hicimos en pretemporada se vea reflejado en la competición, que es lo verdaderamente importante.

-¿Y que equipo quiere ser el Rápido?

-Un equipo muy correoso, un equipo difícil de batir, que complique los partidos al rival y, a partir de ahí, intentar con la gente que tengo, que es rápida, poder llegar a finalizar, intentar llegar con gente arriba pero, sobre todo, ser un equipo muy dinámico. Un equipo con muchas variantes porque los jugadores que tenemos así nos lo hace pensar, y a partir de eso ser un equipo muy competitivo, de solo pensar en trabajar durante la semana para llegar a ese partido en concreto en las mejores condiciones, en saber que nos va a costar mucho. Si aflojamos, si dejamos de trabajar mucho, si dejamos de ser equipo, tendremos muy poco que hacer. La base, lo fundamental, va a ser el grupo. Si conseguimos ser un grupo fuerte, creo que vamos a ser un equipo muy difícil de batir.

-¿Tiene que seguir siendo el Pujales el arma secreta?

-Este año la idea sigue siendo que el Baltasar Pujales sea nuestro punto fuerte, que aprovechemos nuestro campo y después ser competitivos fuera de casa. Tenemos un equipo muy joven, con muchas ganas, con mucha ilusión, y eso es un factor muy importante. Somos un equipo que sabe lo que tiene que hacer con balón y, a a partir de ahí, ser un equipo muy agresivo, tenso, que defienda muy bien porque eso va a ser clave y en ataque vamos a tener opciones y tenemos jugadores para hacerle daño al rival.

-¿Ha aumentando la calidad del grupo?

-Evidentemente yo no conocía a todos los equipos, pero sí es cierto que el grupo ha dado un paso hacia adelante. Tenemos a la Cultural Leonesa, la Ponferradina, el Pontevedra, que desde luego está haciendo un grandísimo equipo, los filiales, los equipos de Madrid, el Burgos... Es una temporada muy complicada, si no tenemos los pies en el suelo, y no funcionamos y no trabajamos como equipo y no tratamos de ser en ese sentido un grupo muy humilde, con los pies en el suelo y afrontando cada partido saliendo de la necesidad que tenemos, que tenemos que sumar, que no podemos relajarnos y que en cuanto salgamos pensando que somos mejor que el rival, o sin afrontar el partido al cien por cien, no tenemos nada que hacer. Eso el equipo lo ha interiorizado muy bien y a partir de ahí es donde podemos comenzar a ser un buen equipo.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición?.

-Que piensen que es una categoría muy bonita, que será una temporada muy excitante y, al mismo tiempo, muy complicada. Que piensen que el equipo se va a dejar la piel en cada encuentro, eso es lo mínimo que le podemos exigir a los jugadores. Compromiso, intensidad y trabajo están asegurados. Después podemos tener más o menos acierto y el contrario también nos va a crear muchos problemas, pero que tengan muy claro que el equipo va a ser competitivo al ciento por ciento no lo tengo duda. Seguro que si vienen al Baltasar Pujales van a poder disfrutar con un buen equipo.