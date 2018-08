Alonso: "No me quería ir por la puerta de atrás"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) explicó que la decisión de abandonar el campeonato es "un adiós" y que quería dejarlo sintiéndose "fuerte", aunque dejó entreabierta la posibilidad de regresar en un futuro antes de afrontar el Gran Premio de Bélgica, decimotercera prueba del Mundial que se disputa este fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps.

"Ha sido una decisión que empecé a madurar desde el año pasado y en este 2018 ha habido muchos cambios dentro del equipo, con el motor de Honda a Renault, y he pensado que merecía la pena quedarse un año más. Me lo he pasado bien y he pensado que este año podía ser divertido", manifestó en rueda de prensa.

No obstante, Alonso señaló que, en estos momentos, existen "ciertas prioridades" como en Mundial de resistencia. "Hace un par de meses pensé que era el momento adecuado. Quiero decirle adiós a este deporte sintiéndome fuerte, no cuando no tenga donde ir y marcharme por la puerta de atrás. Prefería ser yo quien tomara la decisión y encontrar nuevos retos que quizá la fórmula uno no me ofrezca", señaló.