La AFE clama contra los partidos en EE UU

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas de España (AFE), aseguró ayer que los futbolistas llegarán "hasta el final"si tras reunirse con LaLiga en septiembre, no revoca su decisión de disputar un encuentro oficial en Estados Unidos.

"Nosotros tenemos varios problemas. Necesitamos arreglarlo con la patronal y le diremos todos nuestros problemas. Si a partir de ahí y tras unos días no nos contestan tenemos que arreglar la situación. Estamos convencidos de llegar hasta el final", declaró en rueda de prensa Aganzo al ser preguntado sobre la posibilidad de que los futbolistas acudan a la huelga.

Una decisión consensuada por la AFE con los capitanes de los equipos de Primera División tras una reunión celebrada en la tarde de ayer con motivo de la decisión "unilateral" de LaLiga de disputar un encuentro de competición oficial en Estados Unidos y que supuso "la gota que colmó el vaso, tras una serie de malas decisiones que van en contra del fútbol español", dijo el exfutbolista.

AFE puso fecha para tomar esta decisión: a "finales de septiembre o principios de octubre", cuando tienen programada una reunión con la patronal del fútbol español.

Una intención consensuada con todos los futbolistas: "Todos los jugadores están en contra de todo esto. Están sorprendidos e indignados; todos están con la AFE", manifestó David Aganzo.

"El problema es la falta de sentido común. Nos estamos acostumbrando a cosas que no son normales. Calendarios que benefician a que el fútbol se valore en Japón y Estados Unidos, que jugadores de Arabia Saudí lleguen a los clubes pagando... No son cosas naturales y hay que decir basta", aseguró el presidente de Asociación de Futbolistas Españoles.

Una decisión de LaLiga ante la que "hay clubes que están de acuerdo y otros que no", aunque Aganzo no quiso dar nombres.

"A Javier [Tebas] le voy a invitar a jugar al fútbol para que lo vea desde otra perspectiva, no es solo negocio o dinero. No puede ser que una persona firme un acuerdo de 15 años, que afecta a tantos factores, y no consulte a todas las partes que involucra", prosiguió.

Además, David Aganzo se mostró tajante sobre si una compensación económica valdría para solucionar el problema: "Los futbolistas no estamos en venta. Pensamos en la afición, en la salud y en muchas otras cosas".

"No he hablado con Luis Rubiales, ni con el CSD ni con el COE; entendemos que es una falta de respeto e imagino que la Federación tendrá que dar su opinión", señaló Aganzo.

El presidente de la AFE quiso dar importancia a la afición que hay detrás de los equipos. "Se están diciendo muchos partidos, lo que sale, sale en prensa. Ya no es el partido en sí, el fútbol es otra historia. La afición tiene que estar en contra de toda esta situación, el sentido común tiene que empezar a imperar. Se toman decisiones sin consultar, yo estoy aquí por la afición, por la gente que vive el deporte. Tiene que haber modernización, pero no de cualquier manera", aseguró.

La AFE también explicó las diferencias respecto a la final de la Supercopa de España disputada en Tánger: "Fue un tema diferente porque se llegó a un consenso entre todas las partes implicadas y llegamos a ese consenso. Entendimos que jugar dos partidos con un calendario tan apretado no era viable".

Tras una reunión con participación de Sergio Ramos (Real Madrid) y Sergio Busquets (Barcelona), la AFE se mostró dispuesta a llegar a una huelga.

LaLiga, por su parte, desde la llegada de su presidente Javier Tebas, ha seguido una política de conquista internacional para intentar rivalizar con la todopoderosa Premier League inglesa, especialmente en el mercado de los derechos televisivos.

LaLiga registró durante la temporada 2016-2017 un total de 3.600 millones de euros de ingresos y para 2017-2018 aseguró que espera superar por primera vez la barrera de los 4.000 millones de euros.

Mientras tanto, la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF (APAVCF) ha emitido un comunicado en el que señala que denunciará a LaLiga si finalmente se disputa algún partido de Primera División en Estados Unidos.

En el comunicado se pide que tanto el CSD, como la Federación, la AFE y Aficiones Unidas se opongan a esta posibilidad. "No se puede permitir que La Liga española traslade un partido oficial a Estados Unidos, ya que esto perjudica no solo económicamente, sino moral y socialmente a todos los abonados, seguidores y accionistas de los clubes", indica.