Sorpresiva plata en Foz de los tudenses Álvarez y Prada

La "II Travesía de Remo de Mar" con salida en Vila Praia de Ancora, hasta la playa de Foz, ambas pertenecientes a Caminha (Portugal), y con una distancia por mar de 8 kilómetros, se disputó el pasado domingo. Francisco Javier Álvarez Paz e Isaac Prada Fernández, del Club Remo do Miño, de Tui, lograron la medalla de plata. Fue una inscripción de ultimísima hora, ya que la organización unos días antes no disponía de embarcación para poder presentar una tripulación con los remeros tudenses. Una llamada a las once de la noche del día anterior, comentando que se había retirado una tripulación, encendió la ilusión de estos dos deportistas, que no dudaron en apuntarse. Sin poder realizar ningún entrenamiento previo en la zona, tuvieron ocho kilómetros de distancia para acoplarse y entrar detrás de los que van primeros en esta liga de travesías, los campeones portugueses del Club Fluvial Portuense de Oporto. Fueron terceros los representantes del Club Ferroviario de Lisboa.