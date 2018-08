El Acanor Novás cede en los penaltis ante el Frigoríficos

No pudo revalidar el título el Acanor Novás y la XX edición del Trofeo Concello do Rosal este año se lo adjudico el Frigoríficos do Morrazo bm. Cangas.

El Acanor Novás en todo momento plantó cara a su rival a pesar de ser un equipo de Asobal. Viejos conocidos en las filas del Cangas, uno de ellos volvía a su tierra tras muchos años lejos (Javi Díaz), que se ha hecho con la portería de los de O Morrazo tras un largo exilio. También estuvo Cerqueira, otro exjugador del Novás.

Durante los sesenta minutos que duró el encuentro ninguno de los dos equipos consiguió una renta superior a los dos goles. La igualad fue tanta que al descanso estaban empatados a trece goles y al final de los sesenta minutos el marcador seguía reflejando igualad, empate a 25 goles. El partido pudo ir del lado del Acanor pero a falta de dos segundos el Cangas llevó el partido a los lanzamientos desde el punto de penalti. Y allí el Frigoríficos se mostró algo más acertado que los locales y se llevó el triunfo en el torneo. Pero el Acanor Novás se marcha dejando una gran imagen ante los cangueses.