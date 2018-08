Una campeona con una vocación "tardía"

Ocho años le han bastado a la pontevedresa María Lafuente para proclamarse la primera Campeona de España de Longboard. Fue en el Salinas Internacional Longboard Festival, que suma ya diecisiete ediciones pero que nunca hasta ahora había contado con una manga conformada exclusivamente por mujeres. Un gran paso para el deporte femenino, subraya la surfista, que admite que no obstante todavía queda mucho por hacer. "Parece que no surfeamos, que las chicas solo vamos a la playa a acompañar a nuestros novios y eso no es verdad, somos muchas las que lo hacemos", recalca.

María que ahora tiene 30, descubrió a los 22 años el surf por primera vez, durante una beca Séneca que aprovechó para regresar a estudiar durante un año a su Galicia natal, haciendo un paréntesis en la carrera de Aparejadores que cursaba en Madrid. "Fue un poco raro, vivía en A Coruña y allí en la playa de la ciudad se surfea y me empezó a llamar la atención", recuerda. Lo habitual es iniciarse en ese mundo durante la etapa adolescente y no es raro ver a niños y niñas practicando entre las olas. "Me pilló un poco mayor pero al parecer no tanto", bromea en referencia al recién ganado título.

Ese mismo año se apuntó a una escuela de surf en A Lanzada y le llamó la atención la modalidad de Longboard, con tablas más grandes, que practicaba su monitor, Pipo. "Como a mí me gustaban las olas pequeñitas era la tabla que más se adaptaba a ellas así que realmente nunca llegué a practicar surf convencional", explica. La diferencia entre ambas modalidades está en el tamaño de la tabla, más grande en el caso del Longboard, y que aporta una mayor estabilidad a los surferos aunque no solo sirve para surfear olas pequeñas y los más expertos "hacen incluso aéreos", explica Lafuente. "Es un tipo de tabla más de caminar sobre ella, de llegar a la punta, son maniobras mucho más elegantes, por así decirlo. También hay Longboard radical aunque a mí me tira el surf más fluido, más tranquilo, digamos", añade.

Descubrir el surf no la apartó no obstante de Aparejadores, carrera que acabó en Madrid hace tres años. Desde entonces vive en Nigrán, al lado de Patos, el arenal por excelencia de los surferos y allí acude a diario al salir de trabajar de Bimba y Lola -trabaja como gestora de proyectos- mientras que los fines de semana va "por donde sea, de Portugal y Ferrol, buscando olas para surfear todo el fin de semana". Han sido, por lo tanto, tres años intensos de surf en lo que además de mejorar su técnica también se ha vinculado más a ese mundo, impartiendo clases esporádicas a niños desde los cuatro años y también a sus padres, o como juez de la federación gallega y la española. No obstante, no se plantea dedicarse a ello de forma laboral. "Es complicado vincularse profesionalmente al surf, al menos en lo que a mi respecta. Yo aunque trabaje a veces como monitora o como juez prefiero seguir considerándolo ocio, creo en realidad que no me gustaría considerarlo trabajo porque perdería esa parte tan bonita que tiene", remarca.

Aprovechar las horas de luz

Por ello, al salir de trabajar apura las horas de luz para centrarse en su pasión y asegura que nunca le ha dado pereza ponerse el traje de neopreno. "Todo lo contrario, después de la oficina lo mejor que hay es tirarse al agua y olvidarse de todo. Y de ahí ya sales fresco y nuevo, no es un esfuerzo, es un deporte que engancha, supongo que por la conexión con el mar... por estar ahí en medio de la nada y todo es distinto", afirma.

Pese a que sí se ven en las playas, en las competiciones no es habitual ver a surfistas mujeres lo que ha obligado en muchas ocasiones a la gallega a competir contra chicos. Ocurre en la práctica mayoría de los deportes, recuerda Lafuente, que también ha jugado al fútbol. "Falta un punto de promoción del deporte femenino en general aunque es algo que se va poco a poco mejorando y ya se ven muchas chicas y muchas niñas en el agua, la verdad, pero aún falta mucho y no tenemos aquí la cultura del surf que hay en otros países", indica. "Al final surfear es ponerte de pie en la tabla y disfrutar, no necesita de mucho más", subraya.