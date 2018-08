"Después de 17 maravillosos años en este deporte fantástico, ha llegado la hora de hacer un cambio y de seguir adelante. He disfrutado de todos y cada uno de los minutos durante estas temporadas tan increíbles y no puedo estar lo bastante agradecido con todas las personas que han contribuido a que fueran tan especiales". "Todavía quedan siete Grandes Premios esta temporada y participaré en ellos con más compromiso y más pasión que nunca".

"Veremos qué depara el futuro. Nuevos y emocionantes retos están a la vuelta de la esquina. Estoy en uno de los momentos más felices de mi vida, pero necesito explorar nuevas aventuras".

"Quiero dar las gracias a toda la gente de McLaren. Mi corazón estará con el equipo para siempre. Sé que volverán más fuertes en el futuro y podría ser un buen momento para que yo vuelva a la categoría, eso me haría realmente feliz. He construido relaciones fantásticas con muchas personas de McLaren y me han dado la oportunidad de expandir mis horizontes corriendo en otras categorías. Me siento un piloto más completo que nunca".

"Tomé la decisión hace algunos meses y es una decisión firme. Aun así, me gustaría dar las gracias a Chase Carey y a Liberty Media por los esfuerzos que han hecho para que yo cambiase de opinión, y dar las gracias a toda la gente que ha contactado conmigo durante este periodo".

"También me gustaría dar las gracias a mis antiguos equipos, a mis compañeros, mis rivales, a los patrocinadores, los periodistas y a todas las personas con las que he trabajado en mi carrera en la Fórmula 1. Y, en especial, a los fans de todo el mundo. Estoy bastante seguro de que nuestros caminos se volverán a cruzar en el futuro".