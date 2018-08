Buena imagen del Rápido en su visita al Deportivo Fabril

El Rápido de Bouzas cerró ayer en A Coruña los partidos amistosos de la pretemporada. Fue un encuentro exigente, puesto que el Fabril ha logrado formar una gran plantilla y se perfila como uno de los gallitos de la temporada. Un partido igual de exigente como el que disputarán en la primera jornada del campeonato en León ante la Cultural, el sábado de la semana que viene a las 21 horas.

Fue un partido interesantes, con dos equipos que comenzaron a dar muestras de lo que pueden ofrecer ante el inminente inicio del campeonato liguero. Las alternativas en el juego fueron constantes, ya que los dos equipos se querían imponer en el centro del campo, permitiendo numerosos robos para salir a la contra.En la segunda parte la situación no varió demasiado. Los dos equipos seguían empleándose a fondo y el nivel del partido no decayó a pesar de los numerosos cambios que introdujeron los dos técnicos, ya que aunque para los boucenses era el último amistoso, no lo fue para los coruñeses.

Al final, un gol de Lucas, mediado el segundo periodo, sentenció el partido del lado de los herculinos.