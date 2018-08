Martín Millos se queda a las puertas del cuadro final

Ya se conoce el cuadro final del LXXVIII Torneo Internacional de Tenis del Club de Campo de Vigo tras concluir la fase previa. El vigués Martín Millos Iglesias no pudo con los nervios y la presión de jugar en casa y cayó ante Benjamín Winter López. También pasaron de ronda los dos favoritos, el chino Yuanfeng Li y el francés Paul Valsecchi que junto al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza y los españoles Gerard Escandell, Alejandro Vedri, Vicente Oliver y Pol Fernández, completan el cuadro.

Así, hoy, a partir de las 11.30 horas las pistas del Club de Campo de Vigo acogerán los encuentros de la fase final de esta septuagésimo octava edición del segundo torneo de tenis más veterano de cuantos se disputan en España; y comenzará, también, a disputarse la competición de dobles.

En el encuentro que más público congregó de la jornada, el vigués Martín Millos entró en la pista central del Club de Campo de Vigo con nervios y la responsabilidad de jugar en casa, ante su público. Eso, unido a la calma que demostró Benjamín Winter López que salió muy concentrado, hizo que el vigués entrase en una espiral negativa en la que se llegó a convencer de que no era capaz de ganar. Eso le llevó a una espiral negativa de la que no fue capaz de salir. El resultado final doble 6-0 no refleja algunos puntos buenos que cayeron del lado de Martín Millos que, sin embargo, no supo sacar partido del apoyo del público local.

En la jornada de este domingo, en la que concluyó la fase previa, los encuentros más disputados fueron los que enfrentaron al argentino Manuel Barros y el español Vedri Asensi (que se llevó el español por 6-2, 7-5); al francés Paul Valsecchi y el español Roger Ordeig (que ganó el galo por 7(6)-6 y 6-2); y al japonés Yohei Otsuka, que salvó dos pelotas de partido, ante el español Pol Fernández que a la tercera se hizo con la victoria en el tie break del segundo set firmando un 6-3, 7(2)-6). Los tres encuentros rondaron las dos horas de duración.

Los españoles Gerardo Escandell y Vicente Oliver se impusieron en sus respectivos encuentros a Santiago de Prada y al portorriqueño Rafael Grovas por 6-0, 6-2 y 6-3, 6-2, respectivamente; mientras que el principal favorito de la previa, el chino Yuanfeng Li se impuso con contundencia al español Roger Jove Adsuar por un doble 6-1. El encuentro entre el indio Chinmaya Dev Chauhan y el ecuatoriano Álvaro Guillen Meza, se impuso el americano por un ajustado 6-4, 6-3.