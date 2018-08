Andrea Dovizioso: "Lorenzo pilota de una manera muy extraña"

Andrea Dovizioso aseguró que "no es fácil seguir a Jorge Lorenzo en estos momentos. Pilota extraño, es muy fuerte y muy rápido, pero pilota de verdad de una manera muy extraña pues frena fortísimo, se cruza un poco, se para en el centro de la curva y usa mucha potencia", narró el piloto italiano. Dovizioso centró sus problemas que "varios pequeños detalles que puestos juntos hicieron que no pudiese dar el máximo y no creo que sea sólo culpa de la elección de los neumáticos". Añadió: "El adelantamiento agresivo de Marc al principio me hizo perder demasiadas posiciones, pero pude recuperar inmediatamente".