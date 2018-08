La sonrisa de Judith Rodríguez dos meses después del accidente que truncó su carrera

La viguesa Judith Rodríguez ha comenzado a escribir su particular historia de superación solo dos meses después de sufrir una amputación parcial de su pierna tras un accidente de tráfico. La joven esgrimista de 22 años, que el pasado junio perdió su pierna derecha en una colisión en Segovia, muestra a través de las redes sociales cómo ha pasado los primeros días después de la amputación y transmite un mensaje de positividad a todos sus seres queridos: "Sigo sonriendo a pesar de todo, porque el día que deje de sonreír no estaré aquí".

La deportista viguesa se deshace en palabras de agradecimiento para las personas que han estado a su lado durante este duro trance y explica como por su cabeza han pasado sentimientos tan opuestos como el odio, la impotencia, la empatía o la valentía. "Está claro que mi vida ya no va a ser como antes, y la que me espera no sé si va a ser peor o mejor, pero estoy dispuesta a descubrirlo", confiesa Judith Rodríguez.

Judith Rodríguez no solo pertenece a una excelente generación de esgrimistas del club vigués El Olivo, sino que además se ha implicado siempre en la promoción del deporte local, especialmente el femenino, con su presencia en los actos deportivos del Día de la Mujer o en cualquier otra actividad impulsada por el Concello o por su club.