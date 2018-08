Solange Pereira se queda fuera de la final de 1.500

La canguesa Solange Pereira se quedó ayer fuera de la final en su seri de 1.500 metros lisos.

Solange Pereira corrió en la segunda carrera de la especialidad, con la ventaja de saber los tiempos necesarios para entrar en la repesca. Tanto ella como Marta Pérez dos tomaron la cabeza desde a salida. Sólo a 450 metros del final la soriana fue relevada del primer puesto, aunque tuvo fuerzas para mantenerse tercera con 4:08.85. Venció la polaca Sofia Ennaoui con 4:08.60 y Solange Pereira cayó al octavo puesto con 4:10.63, sin opciones de repesca.

"Me he quedado sin premio. Contenta con mi carrera,lástima no tener suficientes fuerzas al final", dijo la canguesa en las redes sociales, donde felicitó a sus compañeras clasificadas: Marta Pérez y Esther Guerrero.