Peleteiro: "El inconformismo nos hace mejores"

La triplista gallega Ana Peleteiro aseguró ayer, tras ganar la medalla de bronce en los Europeos de Berlín, que no estaba muy contenta ya que se había quedado a un centímetro de la plata y que sentía que tenía posibilidades de haber conseguido un premio más importante: "La verdad, no estoy muy contenta, me he quedado a un centímetro de la plata. Lo que pasa es soy inconformista, tal vez mañana mire las cosas distinto esté supercontenta y tal dentro de diez años me diga, jolín ¿por qué estabas triste?", dijo. La gallego tiró de una de las habituales citas de su entrenador, Iván Pedroso, cuando matizó que "el inconformismo nos hace mejores".

Peleteiro dijo de momento la medalla "le sabe a poco" porque estaba muy bien pero dijo que había que mirar hacia adelante ya que la temporada para ella no ha acabado y tiene todavía por delante la final de la Liga de Diamante.

La atleta admitió que en muchos sentidos había sido una muy buena competición pero subrayó que no podía mentir diciendo que estaba súperfeliz porque tenía la sensación de haber competido bien y que por pequeños detalles el resultado no había sido mejor.

Sin embargo, admitió que si hace dos años, cuando estaba lesionada, alguien le hubiese dicho que iba a ser bronce europeo no se lo hubiera creído.

"Hace dos años yo estaba en casa llorando, con el pie reventado y viendo a mis compañeras saltar y si alguien mi hubiera dicho... mira chavalilla, en dos años vas a ser bronce europeo no me lo hubiera creído", dijo.

"Pero ahora que he trabajado tanto y que me he quedado tan cerquita, es algo que da coraje", añadió.

Sobre el concurso en sí, Peleteiro explicó que se sentía muy bien porque "pocas veces consigo hacer bien todos los saltos, completarlos todos. Pero ha faltado un pelín. Un par de nulos y el último en el que no he cogido tabla. Ahí me pude dejar algunas de las opciones de conseguir un resultado más importante". A juicio de la gallega eso es la prueba de que "estaba muy bien de forma, que he llegado en perfectas condiciones a esta competición y por eso es algo que da pena, el no haber podido conseguir un resultado mejor". Y de cara al futuro tiene claro que volverá en busca de más: "Que nadie lo dude. Es mi ilusión y voy a poner todo para conseguirlo".