París al fin se enamora de Nadal

Rafael Nadal, flamante ganador de Roland Garros, el undécimo en su palmarés, abogó por disfrutar del trofeo y dijo que en un tiempo volverá a pensar en un posible duodécimo. Hizo estas declaraciones ayer, durante un homenaje que le dedicó el Ayuntamiento de París y a preguntas de la alcaldesa, la hispano-francesa Anne Higaldo.

"Después del once viene el doce. ¿Te esperamos no, Rafa?", cuestionó Hidalgo al tenista. "Ya veremos lo que pueda pasar el año que viene. Ahora mismo no se puede pensar tanto. Hay que estar satisfecho con lo que ha sucedido y cuando pase un tiempo ya empezaremos otra vez a pensar en lo que pueda pasar el año que viene", respondió Nadal.

En un acto celebrado en el consistorio y con la presencia de la familia del campeón español, la alcaldesa parisina entregó una placa en homenaje a la gesta del deportista. Se trata de las manos de Nadal impresas en una material que evoca la tierra batida. La alcaldesa colgará esa placa en una instalación deportiva aún por decidir. Según la alcaldesa, Nadal es "el más parisino casi de todos los españoles". El número uno del mundo saludó también a once jóvenes parisinos, presentados como grandes admiradores del tenista español.

París, que durante un tiempo le cicateó su cariño a Nadal, ha terminado por rendirse completamente al balear. Se ha podido palpar en cada partido del último torneo. Cuando el speaker de Roland Garros se dispone a presentarlo hace una pausa para coger aire. Las gradas de la Philippe Chatrier guardan entonces un respetuosísimo silencio. Y en un bien estudiado y teatral crescendo, inicia el que sería un relato de ciencia ficción de no ser porque todos saben que es pura realidad: "Gagnant en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2017, Rafael (otro silencio)?.Nadal!". Y miles de gargantas rasgan entonces el aire y el doble de manos estallan en aplausos. El próximo año la pausa deberá ser un poco más profunda pues necesitará un poco más de aire para completar su narración. Sí, también ganó en 2018.

Ahora se puede permitir un merecido descanso sin preocuparse por defender puntos en la corta pero intensa gira sobre hierba que culmina en Wimbledon (2 al 15 de julio) y en la que Nadal no defiende puntos pues se la saltó la pasada campaña. "Tengo que ver cómo me siento en unos días. Haré lo que sea bueno para mi cuerpo", ha dicho, pero parece evidente que el siguiente gran objetivo sea un cuarto éxito en el Abierto de Estados Unidos tras sus victorias en 2010, 2013 y 2017. De momento toca disfrutar del presente, de esa nueva gesta en París barnizada incluso de épica por esos calambres finales en la mano izquierda. ¿Para cuando el relevo en Roland Garros? Responde McEnroe: "En 2020, cuando la pista central ya tenga techo".