El Mecalia ficha a la pivote Sarah Valero Jodar

La pivote Sarah Valero Jodar (Pau, 3/02/1998) cambiará la competición francesa por la Liga Guerreras Iberdrola de la mano del Mecalia Atl. Guardés la próxima temporada. La joven jugadora con nacionalidad franco-española se enrola en el proyecto del subcampeón liguero que ya pudo conocer a mediados de marzo durante una breve estancia en A Guarda.



Valero llega procedente del Handball Octeville-sur-mer de la segunda división francesa, conjunto con el que recientemente aseguró la permanencia en la categoría. Aunque a día de hoy se expresa por seguridad en francés, ha manifestado sus deseos de hablar "más fluido" en español y "conocer rápido la cultura española". La dificultad del idioma no le ha impedido poner sobre la mesa sus objetivos deportivos: "Progresar, ya que todavía me queda mucho que aprender, y aportar todo lo que pueda al grupo para alcanzar el título de Liga".

Consciente de las diferencias que se va a encontrar entre el juego francés y español, ella misma se encarga de señalar las principales variantes: "En España el juego es más próximo, con una circulación más rápida y fluida, además el juego con el pivote es muy importante, hay más continuidad".



Valero confiesa además que desde siempre ha considerado el juego español "muy interesante", así que en cuanto se le presentó la oportunidad de jugar en España "no dudé en aprovecharlo". Su corta experiencia con el Guardés durante unos días de prueba le sirvieron a la pivote para apostar por el club: "Pude comprobar que es un club muy familiar, con mucho valor, un grupo y un entrenador muy bueno que persigue el título cada temporada".







?? https://t.co/4kStXjKshy #ÉUnSentimento?? pic.twitter.com/xvHMZHOkFZ — Mecalia Atl. Guardés (@Atlguardes_ofic) 12 de junio de 2018

¡Bienvenida, @PBuforn! ?? pic.twitter.com/BgdyuXN8aZ — Mecalia Atl. Guardés (@Atlguardes_ofic) 7 de junio de 2018

¡Bienvenida, @loperez4! ?? pic.twitter.com/SdtARFzAp4 — Mecalia Atl. Guardés (@Atlguardes_ofic) 6 de junio de 2018

Durante esos días, el que será su entrenador la próxima campaña, José Ignacio Prades, pudo comprobar que Valero es "una pivote muy móvil, que a pesar de su altura y su envergadura tiene muy buenas manos y defensivamente nos podrá aportar muchísimo. Todavía está por descubrir, llega con una capacidad de mejora enorme".Sarah Valero, que jugó con la selección francesa varios partidos amistosos en categoría juvenil, es el cuarto refuerzo del Mecalia Atlético Guardés de cara a la próxima temporada, tras los fichajes ya anunciados por la entidad guardesa de Lorena Pérez, Paulina Pérez y Sara Bravo.La dirección técnica del club continúa trabajando en la confección de la plantilla para la próxima temporada.