Buenos resultados para los equipos del Seis do Nadal

El equipo cadete masculino "A" del Club Baloncesto Seis do Nadal-Coia, Clínica Dental Romeo Seis do Nadal, dirigido por Pablo Alonso y Álvaro Vidal, se proclamó campeón de la fase de ascenso a Segunda División logrando el ascenso a Primera División para la próxima temporada. Los colegiales se clasificaron primeros en el Grupo Sur, con un balance de seis victorias en los seis partidos disputados. En la final se midió al Artai de Carballo, con victoria por 59-65.

Mientras, el equipo cadete masculino "C" del Seis do Nadal-Coia, Pintunova Seis do Nadal, entrenado por Sergio González y Hugo López, se proclamó campeón de la Copa Primavera de la Liga de 2ª División cadete masculina de la presente temporada. La final lo enfrentó al Baiona Torvigo, con victoria viguesa por 68-34.