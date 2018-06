ariane mainemare "El entorno de esta regata es algo maravilloso"

"Siempre que puedo intento contar con mi hermana (Viviane) en las regatas", dice Ariane Mainemare, PRO de este Europeo de J70. De contrastada trayectoria internacional, será la máxima autoridad en el agua en un campeonato en el que la exigencia será máxima. "Es una gran responsabilidad", reconoce la oficial, afincada en Mallorca.

En su afán de organizar un "Europeo de diez," la Asociación Española de Propietarios de J70 ha confiado en Ariane Mainemare la tarea de oficial principal de la regata (PRO). Su contrastado prestigio internacional la trae hasta Vigo para dirigir su primer evento importante en esta clase emergente que, sin embargo, reúne a campeones del mundo y europeos e incluso a navegantes olímpicos.

Ariane Mainemare comparte su pasión por el mar con toda su familia y precisamente en Vigo trajará codo con codo con su hermana Vivi Mainemare, encargada de la oficina de regata.

- ¿Cómo se produjo su designación como PRO de este Europeo de J70?

- Llevo muchos años haciendo esto, haciendo muchas regatas de J80, una clase desde la que se han pasado muchos regatistas al J70. Los organizadores de aquí de Vigo me conocen y me llamaron para decirme que tenían intención de solicitar este campeonato; en la petición tenían que poner un nombre de PRO. Me llamaron y aquí estoy.

- ¿Qué la motivó a aceptar la propuesta?

- A mí me gustan mucho las clases monotipos. Además, aquí también me siento como en casa. Que amigos tuyos y gente conocida te ofrezcan esto es todo un reto para hacer con ellos.

- Insisten en decir que tiene que ser un Europeo de diez, y para ello el mar tiene que ser impecable.

- Es una gran responsabilidad. Ellos quieren que todo salga bien y han depositado su confianza en mí. No es la primera vez que lo hago, pero siempre es una responsabilidad. Me han dejado elegir el equipo y me han dado mucha mano ancha para que todo en el agua salga lo mejor posible.

- ¿Cuál será la seña de identidad de este campeonato?

- El entorno; es espectacular. Sobre todo donde vamos a navegar, que es justo antes de las Islas Cíes. Las vistas son impresionantes. Además, allí suele haber buenos vientos, tanto del lado sur como del norte.

- ¿Finalmente navegarán cerca de Cíes?

- Al ser una flota tan grande tendremos que navegar allí porque dentro de la Ría no se cabe. Se podría intentar algún día, pero tendrían que darse unas condiciones perfectas, que no hay mucho tráfico, que el viento venga en una dirección muy precisa? Se va a intentar un día, pero repito que tiene que haber unas condiciones perfectas.

- ¿Conocía ya Vigo? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a su llegada?

- Estuve aquí hace muchos años navegando, no trabajando. La semana pasada también estuve en el Open de España de J70, que fue un buen banco de pruebas. Me llama mucho la atención el entorno. Es maravilloso. Está todo muy cerca y esto es bastante raro encontrarlo. Además, también me llama la atención las ganas que tienen todos los que están metidos en esto de organizar un evento perfecto. Todos tenemos ganas de que salga bien.

- Con su experiencia en grandes competiciones y por lo que está viendo desde que ha llegado, ¿estará Vigo a la altura de los grandes eventos de la vela mundial?

- Totalmente. Con las ganas que está poniendo todo el mundo tiene que salir bien sí o sí.

- ¿Se estrena aquí en Vigo en un gran campeonato de J70?

- Sí. Es la primera regata importante que hago de J70. Es una clase bastante nueva.

- ¿Influye mucho el nivel de los participantes a la hora de desempeñar su labor?

- Mucho. Para algunas cosas facilita, pero para otras no. En las salidas, si hay mucho nivel, se te pueden complicar mucho las cosas, porque van todos con el cuchillo en la boca; pero, por otro lado, si hay un día complicado de viento ellos entienden las decisiones mucho más y son más pacientes y comprensivos.

- ¿Cuál es la decisión más dificíl de tomar en el agua?

- Lo más difícil es cuando hay poco viento o mucho, cuando estas en las dos situaciones límites. Anular una regata es una decisión terrible.

- ¿Qué previsión manejan para esta semana?

-No se presenta mal. El parte pinta muy bien, pero hay que ir viendo cada día porque la "meteo" cambia continuamente.

- ¿Cómo ha llegado a convertirse en PRO?

- Llevo navegando desde los cinco años. Además de navegar, a partir de los 18 empecé a hacer labores de balizadora, de llegada, de visor? un poco de todo. Tenía muchos problemas físicos de espalda y rodilla y tuve que dejar de navegar de una forma más profesional. Pero el mar es como una droga para mí. Como ya había hecho estos pasos previos fui subiendo poco a poco hasta donde estoy porque necesito salir al mar, es mi pasión. Ya que no puedo navegar, voy a trabajar para ellos y a tratar de hacer las regatas lo mejor posible para los que navegan.

- ¿Le ha costado mucho llegar hasta aquí?

- Sí, cuesta.

- ¿Por ser mujer?

- Hay de todo. Para llegar aquí puede que tengas de demostrar un poco más. Pero a mí personalmente no me ha afectado demasiado. Puedes encontrar dificultades siendo hombre o mujer. Una vez que ven que las cosas van bien y funcionan entienden que si has llegado hasta dónde estás es porque lo haces bien y la gente te va cogiendo confianza.