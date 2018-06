El Valladolid se clasificó para la segunda eliminatoria del 'play off' de ascenso a Primera tras volver a ganar a un Sporting que llegó muerto a la última fase de una temporada en la que no ha podido cumplir con el objetivo del ascenso. Los rojiblancos tenían que remontar un 3-1 adverso y confiaban en lo que durante toda la semana estuvieron llamando "efecto Molinón", pero en esta ocasión el apoyo del público no sirvió para nada. El Valladolid se jugará el ascenso con el Numancia.