Paso al frente de Nicolás Carrera

Como no podía ser de otra forma el barro volvió a ser protagonista en una nueva edición de enduro del VigoBikeContest. Ni aplazándolo al mes de junio el barro quiso dejar de hacer acto de presencia y puso a prueba el nivel físico y técnico de los 180 participantes que salieron a completar los 5 tramos cronometrados en los 28 kilómetros de recorrdio para intentar ganar la prueba y hacerse con el maillot de campeones de Galicia.

Ante tanta adversidad las jóvenes promesas del enduro gallego brillaron con luz propia y se impusieron a los más veteranos. Nicolás Carrera, júnior de la cantera del Coruxo, vencía por primera vez en una prueba en categoría absoluta, luchando tramo a tramo con el también júnior vigués Pedro Gonzalo, que no le pondría las cosas fáciles y al que pudo ganar por un margen inferior a los dos segundos.

Nicolás Carrera reconocía tras la prueba estar en una nube. "Ganar el absoluto lo veía imposible, cuando iba a afrontar la tercera bajada y me dijeron que iba primero pensé que me estaban engañando. Sabía que Pedro iba a ser un rival difícil, le van muy bien este tipo de circuitos y el barro, y los tiempos lo demuestran. Pero superar a alguien como Antonio Pérez Dacosta ni me lo planteaba. Es una persona muy metódica en su preparación y que lleva mucho tiempo en esto, quería ver cuánto tiempo me metía y al final fue al revés", explica.

Pedro Gonzalo también acabó completamente desfondado con calambres que casi le impiden llegar a la meta en el último tramo de enlace hasta el parque del Vixiador. "Esta carrera la había preparado muy bien y quería ganarla, por eso me duele quedarme tan cerca", reconoció al llegar a meta.

La tercera plaza fue para el incombustible Antonio Pérez Dacosta, que ayer veía cómo le ganaban unos júniors que entre los dos no suman su edad. "Ya les iba tocando ganar, me alegro mucho por ellos, son gente joven con muchas ganas y que se están preparando muy bien", indicó.

Entre las mujeres, la campeona de España Desirée Duarte se impuso con autoridad, demostrando la calidad que atesora esta ciclista que ya sabe lo que es brillar en otras especialidades como el ciclocross y el cross country. En el podio la acompañarían Eva Abadín y la portuguesa Gabriela Ferraz.

Con la celebración de esta prueba la organización cierra el VigoBikeContest 2018, con las miradas puestas en la próxima edición en la que cumplirán 20 años celebrado eventos de mountain bike en Vigo.