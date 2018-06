Laura Verdes, quinta en la Copa de España

Tras lograr el subcampeonato gallego y el bronce en el campeonato del norte de España de Fisicoculturismo, la tomiñesa Laura Verdes, consiguió una quinta posición en la Copa de España de Fisicoculturismo y Fitness, que se celebró este fin de semana en Torre Pacheco, Murcia.

"Estoy muy orgullosa de pasar el Top seis. Cuando me llamaron al escenario no me lo creía. El estar al lado de atletas que ganaron el Arnold, es todo un sueño para mí. La verdad, una experiencia inolvidable y un sueño cumplido", afirmó la tomiñesa.

Verdes fue la única gallega que participó en la categoría Bodyfitness Master. "Para mí, participar en esta Copa de España fue un sueño. Es el punto y final a esta temporada y de qué mejor forma, ya que era la única gallega en mi categoría", indicó.