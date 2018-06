Fallece Andreas Pérez tras su accidente en Montmeló

Andreas Pérez, piloto del equipo Reale Avintia del Mundial Junior de Moto3, ha fallecido la mañana de este lunes "al no poder superar las graves lesiones a consecuencia de una caída múltiple durante la segunda manga de la carrera" que se disputó este domingo en el circuito de Montmeló. Así avanzaba la familia, a través de la cuenta de Instagram del chico de 14 años, el desenlace de una accidentada prueba este fin de semana en el Circuito de Barcelona-Catalunya.



Instantes después, el equipo enviaba un comunicado en el que se explican las causas y consecuencias del grave accidente sufrido por Pérez el día anterior. Aunque no se vieron las imágenes en directo durante la prueba del Campeonato de España de Velocidad (CEV), se supo ayer, y así lo confirma el equipo Avintia, que Andreas cayó en la salida de la curva cinco. "Varios pilotos que venían por detrás no pudieron esquivarle. Después de ser atendido en el mismo circuito y dada la gravedad de sus lesiones", fue evacuado en helicóptero al Hospital de Sant Pau, en Barcelona.





It is with deep sadness we have to report that Andreas Pérez has passed away #MotoGP would like to offer our condolences to his friends, team and family#MotoGP | ?? https://t.co/IKxm0A4yoc pic.twitter.com/DrIqLX7Ilt