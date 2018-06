Míchel Salgado, exjugador del Celta y del Real Madrid, ha renocido esta semana durante un acto en Londres que está a punto de conseguir la titulación necesaria para ser entrenador de Primera División. El de As Neves, que el pasado mes de abril regresó a los terrenos de juego con 42 años para disputar un partido con el Club Atlético Independiente de Panamá, asegura que si decide hacerse entrenador tiene el sueño de sentarse en el banquillo del Real Madrid junto a su amigo y excompañero Raúl González Blanco.

"Todavía no tengo la licencia (UEFA) Pro, aunque la voy a conseguir pronto. Lo mismo sucede con Raúl, que todavía está sacándose el UEFA A y B, y en marzo o abril tendremos la Pro", destacó.

El gallego explicó que antes de afrontar el reto del Real Madrid necesitará probarse "en otro sitio". "Es una decisión importante, pero es un sueño. Si finalmente decido entrenar, sentarme en el banquillo del Real Madrid con Raúl sería un sueño", concluyó Salgado.

Por otro lado, Salgado ha reconocido que la dimisión de Zinedine Zidane "fue una sorpresa para todos", al tiempo que ha asegurado que, a su parecer, Guti está preparado para sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu: "Lleva dos años en las categorías inferiores, así que, ¿por qué no?".

En una charla con EFE en Londres, el futbolista de As Neves, de 42 años, dijo también que considera que la decisión de 'Zizou' no fue premeditada sino "de hace varios meses", y que el técnico francés "necesitaba un descanso" después de dos años y medio en un banquillo "muy estresante" como es el del Real Madrid.

"Fue una sorpresa para todos. Sorprende que haya tomado esa decisión justo después de ganar su tercera Liga de Campeones consecutiva y tras haber celebrado el triunfo dos días antes", explicó Salgado.

"Conozco bien a Zidane, trabajé y lo disfruté durante cuatro años, y lo mismo sucedió cuando se retiró: intentamos convencerle de que no se retirara porque lo estábamos disfrutando y porque creíamos que no era el momento adecuado para hacerlo. Sin embargo, sintió que no estaba rindiendo como creía que debería hacerlo y cuando él toma una decisión es imposible hacerle cambiar de opinión; es muy cabezota", añadió Míchel.

"Creo que está cansado y que es una decisión que no ha tomado ahora, sino que viene de hace tiempo, de hace meses -prosiguió-. No la tomó después de ganar la Champions League porque ese no es el estilo de Zidane. Estar en el banquillo del Real Madrid es algo de verdad estresante, y sintió que necesitaba un descanso con su familia después de dos años y medio muy intensos".

Según Salgado, uno de los motivos del 'desgaste' del estratega francés, quien anunció su marcha del conjunto 'blanco' el pasado 31 de mayo, fue el estrés y lo "rápido" que arrancó su periplo en el club, en un momento en el que el proyecto cambio de rumbo tras la destitución de Rafa Benítez. "El trabajo le llegó de la nada, por sorpresa, cuando mucha gente presagiaba una nueva y un proyecto a largo plazo con Benítez. Y, de repente, en seis meses, le echaron y hubo que empezar todo de nuevo con Zidane", comentó.

"Por eso todo le sucedió muy rápido y quizá se estresó y se cansó demasiado y necesitaba un descanso. Cuando Zidane toma una decisión, como dije, nadie le va a hacer cambiar de opinión. Ni siquiera Florentino (Pérez)", dijo.

"Guti está preparado"

Entre los nombres que se barajan para reemplazar al técnico galo, uno de los que suenan con más fuerza es el del exfutbolista y actual entrenador del Juvenil A José María Gutiérrez 'Guti'. Para Salgado, su antiguo compañero está preparado para tomar las riendas de la nave blanca, y niega que la falta de experiencia sea un problema: "Es imposible adquirir experiencia si no entrenas", asegura.

"Esa es la misma pregunta que todo el mundo le hizo a Zidane cuando llegó al banquillo. Cuando le nombraron, la inmensa mayoría de los medios de comunicación no le consideraban la opción acertada y decían que no tenía experiencia. Pero es imposible adquirir experiencia si no entrenas", manifestó el gallego.

"Así que, ¿por qué no? Es la misma situación: Guti lleva dos años entrenando en las categorías inferiores del Real Madrid y Zidane estuvo uno. ¿Por qué no puede hacerlo bien en el Real Madrid?", se preguntó.