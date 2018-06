El Movistar Inter de Pola se anota el primer punto

Partido igualado e intenso entre el Movistar Inter y el F.C. Barcelona Lassa en el inicio de la final del playoff por el título de Liga. La victoria se ha decidido en la prórroga después de que el tiempo reglamentario haya terminado con empate a dos. En el tiempo extra, Ortiz y Pola le han dado el primer punto de la eliminatoria a su equipo (4-2).



A los tres minutos de juego, Gadeia hacía el 1-0 tras un gran reverso dentro del área. Movistar Inter comenzaba mandando. Hasta ese momento los locales habían tenido las mejores ocasiones y en una de ellas habían logrado hacer gol.



Los dos equipos sabían que se trataba de una final y no querían cometer ningún error. Ambos trataban de tener posesiones largas y finalizar cada jugada para evitar la contra del rival. Había mucho respeto entre dos conjuntos que se habían visto las caras cinco veces ya en esta temporada.



A los 12 minutos el F.C. Barcelona Lassa tenía su ocasión más clara hasta momento en las botas de Ferrao, pero entre Jesús Herrero, el poste y Rafael evitaron el empate. Cinco minutos después, Borja hacía el 2-0 tras una gran jugada de estrategia. Bebe sacaba una falta y el madrileño batía a Paco Sedano tras ganar la espalda a la defensa blaugrana con un gran desmarque. Con pocas ocasiones y Movistar Inter siendo el más efectivo, los jugadores se marchaban a los vestuarios con ventaja local de dos goles.



El segundo tiempo comenzó de forma totalmente distinta al primero. En menos de dos minutos tanto Movistar Inter como F.C Barcelona Lassa pudieron haber hecho más de un gol pero Paco Sedano y Jesús Herrero lo impidieron con grandes paradas. La intensidad en las jugadas también subía y empezaban a verse los primeros choques entre los jugadores.





¡Buen día interistas! Hemos conseguido el primer punto de la eliminatoria pero esto todavía no acaba. Hoy preparamos el segundo choque de mañana sábado (? 13:15 horas). ¡Vamos equipo!???? #MovistarInter #InteristaSoy pic.twitter.com/kcugmhJiej — Movistar Inter F.S. (@InterMovistar) 8 de junio de 2018

Esquerdinha veía dos amarillas seguidas en el 28, una por una entrada sobre Pola y la otra por protestar, y dejaba a su equipo con un hombre menos durante dos minutos. A pesar del asedio interista, el gol no llegó y los hombres de Jesús Velasco no pudieron aprovechar la superioridad numérica para ampliar la renta.En el 32, los visitantes acortaban distancias por medio de un disparo cruzado de Leo Santana ante el que no podía hacer nada Jesús Herrero. Los interistas estaban con cinco faltas y tenían que cuidar la forma de defender a partir de ahora. Jesús Herrero salvaba el empate con una gran mano en un doblepenalti de Ferrao. Corría el minuto 37. Pero un minuto después, otro doblepenalti, esta vez lanzado por Lozano, no lo desaprovechaba el F.C. Barcelona Lassa y hacía la igualada. El partido se iba a la prórroga.En el minuto 45, Ortiz hacía el golazo de la noche con un potente disparo desde lejos que se colaba por la escuadra de la portería de Paco Sedano. Con los blaugrana buscando el empate con portero-jugador, Pola certificaba la victoria interista a escasos segundos del final con el 4-2 definitivo a puerta vacía.El siguiente partido será mañana, sábado, a las 13.15 horas.