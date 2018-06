Mari Paz Vilas pone pie y medio en el Mundial

La selección española femenina de fútbol puso pie y medio en el próximo Mundial de Francia, tras imponerse este jueves en Murcia por 2-0 a Israel, en un encuentro en el que las de Jorge Vilda gozaron de ocasiones para haber logrado un marcador más amplio.



Una falta de puntería que no puso nunca en duda el triunfo del conjunto español, que mañana podría certificar su presencia, por segunda vez consecutiva, en la fase final de un Mundial, si Finlandia no logra vencer en Helsinki a Austria.

Con la meta tan cerca, el conjunto español demostró que no está dispuesto a que nada, ni nadie le aparte de su segundo Mundial consecutivo, y menos la débil Israel, a la que España ya goleó por un contundente 0-6 en el partido de ida.

Por ello, el seleccionador Jorge Vilda no dudó en alinear desde el principio un ofensivo equipo, con la presencia de tan sólo tres jugadoras en defensa.



Una ambición que no se quedó sólo en la pizarra, ya que el conjunto español encerró a la selección israelí desde el pitido inicial en torno a su propia área.

Sin embargo, el furor ofensivo del equipo español no tardó en convertirse en el principal enemigo de las de Vilda, que ante la acumulación de jugadoras en el campo israelí sufrieron lo indecible para encontrar los espacios necesarios para llegar al área rival.

De hecho, las mejores ocasiones de la selección llagaron cuando las españolas lograron dar aire a sus extremos, como en un centro a los once minutos de Marta Corredera desde la banda derecha, que ni Maripaz Vilas, ni Amanda Sampedro acertaron a rematar.

Dificultades que no mermaron la insistencia del equipo español, que siguió percutiendo una y otra vez contra la defensa israelí en busca de ansiado gol.



Un tanto que España buscó sin éxito por todos los caminos. A balón parado, con lanzamientos lejanos o tirando de calidad, como en la soberbia pared trenzada a los 39 minutos entre Jenni Hermoso y Patri Guijarro, que no pudo superar la salida de la guardameta israelí.

Y es que cuando el conjunto español logró romper el muro defensivo hebreo, siempre apareció la portera Hanit Schwarz, que si en el minuto 14 ya demostró sus excelentes reflejos a un potente lanzamiento lejano de Alexia Putellas, en el 44 se confirmó como una auténtica pesadilla para la selección con una soberbia intervención a un remate de Guijarro.

No pudo hacer nada, sin embargo, la guardameta visitante por evitar que el remate de cabeza de Maripaz Vilas se convirtiese a los 51 minutos en el primer tanto (1-0) de un conjunto español, que al fin, encontraba premio a su insistente dominio

Un gol que pareció liberar definitivamente a la selección española, que cinco minutos más tarde pudo ampliar su ventaja en un nuevo cabezazo, en esta ocasión de Virginia Torrecilla, que salió fuera tras tocar en Alexia Putellas.

Pero las de Vilda ya estaban desatadas, con una mayor punta de velocidad que sus rivales, que parecieron acusar el cansancio, la selección española siguió buscando una y otra vez la portería israelí.





Un auténtico asedio que se acrecentó con la entrada al terreno de juego de Mariona Caldentey, que en su primer balón ya probó a la portera visitante.De hecho, la jugadora del Barcelona dispuso a los 74 minutos de otra clara oportunidad para sentenciar la contienda, pero al igual que el resto de la internacionales españolas careció de la puntería necesaria para batir a Schwarz.Una falta de tino que España logró romper desde el punto de penalti, al transformar Alexia Putellas a los 88 minutos el definitivo 2-0, al transformar la pena máxima cometida por Adva Tvill sobre Marta Corredera.Marcador que permitió a las de Jorge Vilda, que cuentan por victorias todos sus partidos de la fase de clasificación, dar un paso de gigante para volver a disputar, cuatro años después de debutar en una fase final de un Mundial, una Copa del Mundo.