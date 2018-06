CR7 y su pulso a Florentino

Cristiano Ronaldo dejará el Real Madrid este verano, descontento por lo que considera el "incumplimiento de promesas" por parte del presidente del club, Florentino Pérez, asegura ayer el diario Record. El rotativo, que dedica su portada al astro y titula un rotundo "Ronaldo va a salir del Real", explica que, tras haber conquistado la Champions en la temporada 2016/17 ante el Juventus, Pérez le prometió una renovación de contrato que incluiría un sustancial aumento de salario.

"Cristiano saldrá del Madrid. Decisión irreversible". Terremoto (otro más) en el madridismo tras el titular de ayer de uno de los periódicos portugueses de más tirada en el país natal de la estrella de Madeira. El luso -esta vez a través de intermediarios- vuelve a la carga para reclamar una mejora de contrato a Florentino Pérez, presidente de la casa blanca, tras la que lió al término de la final de la Liga de_Campeones en Kiev en la que el Real Madrid logró la "trécima" Copa de Europa, la tercera consecutiva y la cuarta en cinco años. "Fue muy bonito jugar en el Madrid", dijo para encender la mecha que pareció apagarse al día siguiente cuando en plena celebración en Madrid le dijo a la afición: "Nos vemos el año que viene". Pero CR7 ha vuelto a la carga e insiste en su pulso con el Real Madrid o, lo que es lo mismo, con Florentino.

¡Qué poco dura la paz!

La inesperada dimisión de Zidane como técnico del Madrid parecía que iba a zanjar la guerra de baja intensidad entre Ronaldo y el club. Sobre todo porque a la entidad no le interesaba abrir otro frente con su estrella tras haber perdido a su gran timonel. Pero sólo ha sido una tregua.

Un plan repetido

Desde que está en el Madrid, Ronaldo ha utilizado siempre la misma estrategia cuando tocaba o quería renovar: lanzar mensajes a través de medios extranjeros. Primero lo hizo con los tabloides ingleses asegurando que estaba muy bien en el Madrid pero que en uno o dos años "no se sabe". Después dejó caer: "No celebro los goles porque no soy feliz y no me siento querido". Ya el año pasado lo hizo a través de la prensa de su país aprovechando que estaba concentrado en con su selección. En este caso la bomba fue en "A Bola": "Ronaldo quiere abandonar España". El problema eran (son) sus desavenencias con el Fisco español -que le reclama entre 15 y 25 millones- y que el club no le apoyara sin fisuras como el Barça hizo con Messi cuando pasó por un trance similar. Días después, el Real Madrid emitió un comunicado defendiendo la inocencia de su estrella e hizo una promesa al jugador de revisar al alza su contrato.

Palabras sin validez

Ha pasado un año y Ronaldo -que tiene contrato hasta 2021- sigue a la espera de una mejora de su contrato. En enero el club se sentó con su agente, Jorge Mendes, y le ofreció una mejora de su contrato -de unos 23 millones a unos 30 limpios al año- por objetivos. CR7 rechazó la propuesta que consideró indignante al no tener ya nada que demostrar: máximo goleador de la historia del club, cinco "Balones de Oro", pieza vital en las Ligas de Campeones ganas por el Madrid... Y luego están las comparaciones: cobra la mitad que Messi y Neymar, y posiblemente dentro de poco tenga un sueldo inferior al de Griezmann.

Cifras imposibles

A favor de CR7 está que no le falta razón a la hora de reclamar más ante su aportación al equipo y ante cómo el mercado ha explotado en los últimos dos años. En su contra juegan sus 33 años. Por eso el club no parece dispuesto a realizar un esfuerzo extra. Estos días, y en en un primer acercamiento, Mendes reclamó que el luso ganara unos 80 millones brutos para acercase a unos 50 limpios anuales. El Madrid se remitió a que el luso tiene todavía tres años de contrato y que si quiere irse ya sabe que su cláusula es de 1.000 millones. "Aquí no hay jeques", repite Florentino Pérez.

escasa diplomacia

Aunque el principal problema es el dinero, a CR7 se le atraganta la actitud de Florentino. La penúltima perla del "presi" aún escuece. "Estando en el Madrid Neymar tendría más facilidades de ganarlo", declaró Florentino en plena celebración en París del quinto "Balón de Oro" cosechado por Cristiano. Citar a la bicha -al que Florentino quiere fichar a toda costa- el día en el que el protagonista CR7 es algo que el luso tiene grabado a fuego. De ahí que quiera hacer sudar tinta al jefe. Aunque hasta el pulso de todos los años acaba en apretón de manos. Pero Neymar ya aparece en el horizonte blanco y la venta de Cristiano Ronaldo, que dice tener ofertas de medio mundo, podría costear la operación.