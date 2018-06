Patxi Salinas, presentado como técnico del Badajoz

El nuevo entrenador del Badajoz, Patxi Salinas, ha asegurado que solo promete "lo que puede cumplir", que es trabajo, seriedad, disciplina, honradez y que todos los jugadores cada domingo dejen todo lo que tienen por un escudo.



El técnico vasco fue presentado por el presidente del club, Pablo Blázquez. Patxi Salinas ha señalado que no sabe dónde puede estar el equipo al final de temporada y que lo principal es mantenerse en Segunda B, luego entrar en Copa del Rey y después en puestos de ascenso.





Sin palabras con el recibimiento que me habéis dado , gracias afición ,me habéis dejado sin palabras , espero devolveros con trabajo y esfuerzo todo el cariño que me habéis dado , vamos @CDBadajoz pic.twitter.com/OLZpjV52xY