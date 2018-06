Honda hace oficial el fichaje de Jorge Lorenzo

Honda Racing Corporation confirmó que el español Jorge Lorenzo será el compañero de Marc Márquez en el equipo Repsol Honda de la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo a partir de la próxima temporada y hasta 2020. "A partir de 2019, Lorenzo se convertirá en compañero de equipo del cuatro veces campeón mundial de MotoGP Marc Marquez, dos grandes campeones con gran talento y grandes esperanzas que harán un equipo más fuerte y contribuirán al desarrollo de HRC", señaló en un escueto comunicado la marca japonesa.





HRC sign Jorge Lorenzo... https://t.co/5Be5nwKmAB — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 6 de junio de 2018

De este modo, y tal y como sonaba con fuerza en los medios tras el anuncio el martes de la no continuidad de Dani Pedrosa en el equipo, el piloto balear, de 31 años, fue finalmente el elegido para compartir 'box' con el de Cervera, por lo que la prestigiosa fábrica japonesa reúne un total de once títulos mundiales en los dos próximos años, seis del ilerdense, cuatro de ellos en la categoría 'reina', y cinco del mallorquín, tres en MotoGP.Lorenzo dejará Ducati, por quien fichó por dos campañas, a final de esta campaña después de no conseguir regularidad con la Desmosedici de la marca italiana, que apostó por él tras su exitoso paso por Yamaha con la que dio el salto a MotoGP y conquistó sus tres coronas mundiales (2010, 2012 y 2015) y ya compartió 'box' con otro campeón mundial como Valentino Rossi