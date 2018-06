Músculos de acero en Redondela

El equipo Crossfit Norte Redondela ha hecho historia al convertirse este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid en el primer equipo español que logra el billete para los Crossfit Games, que tendrán lugar en agosto en Madison (Wisconsin). El equipo gallego, formado por Sara Fernández, Alba Estrada, David Mata y Pepe Navarro, llegaba a los Meridian Regionals 2018 en el primer lugar del ránking. Y no defraudaron. Firmaron una cuarta posición, empatados a puntos con el tercer equipo, que les ha dado un billete histórico: "Iremos a lograr el mejor puesto posible".

Casi sin creerlo, fruto de la adrenalina y de la euforia, el equipo gallego del Crossfit Norte Redondela trataba de asimilar la gesta que acababa de lograr en la Caja Mágica de Madrid, escenario de los Meridian Regionals 2018, donde llegaba como líder de South Europe tras los Opens. El crossfit es un sistema de entrenamiento y deporte que se basa en circuitos de ejercicios variados de alta intensidad. "La primera parte de la competición, los Open, dura cinco semanas y se divide el mundo en nueve regiones. Los treinta mejores de cada una van a los Regionals. En nuestro caso, nuestra región era Europa del Sur y África", explica Sara Fernández. "De ahí salían los cuatro mejores que irán a los Crossfit Games, la primera semana de agosto, en Madison (Wisconsin), que es como el Mundial de crossfit", subraya.



"Desde que empiezas a hacer crossfit sueñas con lograr algo así, pero la verdad es que ningún español había logrado antes clasificarse en esta categoría para los Crossfit Games después de un Regional", apunta la viguesa. "Este año sabíamos que teníamos un equipo muy fuerte y que podíamos conseguirlo. Llegábamos primeros, pero luego ahí la gente va a muerte porque nos estábamos jugando todo. La idea siempre la tienes, pero creer que es posible... Hasta el último momento no te crees que es real", reconoce.







Sara Fernández y Alba Estrada (madrileña afincada en Galicia) residen en Arcade y regentan el Crossfit Norte Redondela. A ellas se unió el santiagués David Mata y el ilicitano Pepe Navarro. "Pepe lleva con nosotros desde diciembre. Quizá es el que más ha arriesgado por el equipo porque ha cambiado toda su vida básicamente por este proyecto".



Un atleta de Games, en otros países, vive del crossfit y está muy reconocido. En España no es así. "Alba y yo, por ejemplo, tenemos un trabajo en el box de 16 horas diarias y dentro de ese trabajo complementamos los entrenamientos; David también da clases en Santiago. Pepe puede trabajar online desde aquí, por suerte. Obviamente, es mucho más duro que vivir solo para entrenar", apunta Sara Fernández. La viguesa descubrió el crossfif casi por casualidad, tras una lesión de cruzado que le hizo dejar el fútbol sala. "Alba y yo nos juntamos y montamos el box hace un año y medio", dice Sara Fernández, que antes era repartidora en FARO DE VIGO. "Este es el primer año que el formato de equipo ha cambiado a dos chicas y dos chicos. Alba y yo tenemos buen nivel individual ya que en el Open quedamos tercera y sexta. Alba y Pepe tenían buena relación porque comparten entrenador. Al tener a David tan cerca, decidimos formar el equipo y pelear por ello". Llevan juntos desde diciembre, pero los cuatro atesoran un gran nivel individual, ya que llevan practicando este deporte por lo menos desde hace cinco años. "Cinco años de entrega total y absoluta", matiza.



Durante los tres días de competición tuvieron que sufrir mucho, y no solo físicamente. "El primer día hicimos dos puestos malos y nos fuimos a casa novenos. Pero mantuvimos la confianza porque quedaba mucha competición y este deporte lo que premia es al más regular. Además, como había muchas expectativas hacia nosotros, porque habíamos clasificado en primera posición, empezar así el primer día nos sirvió como un toque de atención". Así que a partir de ahí todo fue mejorando. "El primer evento del segundo día era el que peor se nos daba y quedamos segundos". Ascendieron a la quinta posición, pero acabaron la jornada cuartos, una posición que fueron capaces de defender el último día.





El equipo Crossfit Redondela festeja su clasificación. // CEDIDAS

"La Caja Mágica de Madrid estuvo increíble, tuvimos mucho apoyo y firmamos dos segundos puestos el domingo. Los equipos de arriba no fallaron, así que no pudimos subir ninguna posición, pero sí que nos distanciamos mucho del resto. De hecho quedamos empatados a puntos con los terceros", matiza. "Mucha gente se gastó un montón de dinero para poder venir a vernos, se dejaron la voz apoyándonos y nos han ayudado. No solo gente de Redondela, sino de A Coruña, Vigo , Ourense...", dice emocionada."Lo primero que vamos a hacer es seguir con la mentalidad que hemos tenido hasta ahora, que es la de disfrutar", anuncia sobre su presencia en los Games. "Lo primero será disfrutar y, por supuesto, hacer el mejor papel posible. Vamos a ir allí con la misma ilusión con la que fuimos a Madrid. Nos mediremos con los mejores del mundo y vamos a demostrar que estamos ahí por derecho propio"."Destaca sobre todo Estados Unidos, que es donde nació el crossfit, y en Europa todos los países nórdicos nos llevan mucha ventaja porque llevan más años practicándolo y por la mentalidad competitiva que tienen", advierte. "Los Open y los Regionals siguen una estructura de un crossfit básico de boxes, pero los Games buscan espectáculo absoluto y lo dan. Te puedes encontrar con cualquier cosa y si no estás muy en forma, lógicamente es incluso peligroso".De cara a agosto, además de intensificar sus entrenamientos, "haremos muchas más cosas al aire libre". "". Esta semana se la tomarán de descanso, pero a partir de la siguiente se pondrán en marcha con el trabajo físico y con la planificación del viaje. "Es un deporte privado, que no está federado", recalcan. Los gastos de su participación en Madison (entre 15.000 y 20.000 euros como mínimo) correrán de su cuenta. "Esperamos poder encontrar algún patrocinador. De hecho los Regionals los pagamos gracias a que pusimos en marcha una venta de camisetas. Se vendieron más de 300 por toda España". ". Además tendremos que llevar al fisio, al entrenador, el fotógrafo...", enumera."De momento pagaremos los billetes de nuestro bolsillo y esperemos que aparezca algún patrocinador que nos lo cubra", anhela. Lo más difícil ya lo han conseguido y sueñan con seguir haciendo historia.