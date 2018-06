El Mapfre, ante una semana frenética

El MAPFRE vuelve al agua en Cardiff para afrontar una semana decisiva. Tras unos días de descanso para la tripulación, que no para el equipo de tierra, el MAPFRE ha vuelto al agua listo para la penúltima etapa de la Volvo Ocean Race 2017-18. Pero antes de largar amarras hacia Suecia, le espera todavía una intensa semana.



El día de hoy ha comenzado más pronto de lo habitual para el equipo técnico de tierra encabezado por Antonio Piris "Talpi" y formado por un total de seis personas. El MAPFRE ha sido el segundo barco en regresar al agua tras Turn The Tide On Plastic. Con el mástil también de nuevo en su sitio, lo que queda el día se dedicará a montar de nuevo el puzle.



Mañana, primer entrenamiento en aguas galesas: entre cuatro y cinco días de descanso es lo que habrá tenido la tripulación del MAPFRE tras finalizar la novena etapa. De vuelta en el viejo continente, los europeos han aprovechado para volver a casa unos días, en el caso de la gallega Támara Echegoyen para ir a Madrid por un día y acompañar a su compañera de batallas Berta Betanzos en su despedida oficial de la vela profesional. Los del hemisferio sur, como Sophie o Blair, han preferido descansar aquí.





Mañana martes se materializará por tanto el regreso al trabajo de la plantilla al completo con el primer entrenamiento en el agua, si bien no todos los barcos de la flota lo harán.Neal McDonald, director deportivo y de ´performance´ del equipo español, nos cuenta desde su oficina en Cardiff por qué es en su opinión tan importante hacer ese entrenamiento libre: "Queremos asegurarnos que vuelve todo a su sitio bien y que todo el mundo entra rápidamente en la rutina. Hemos sacado los apéndices, el palo, hay que montar todo de nuevo y comprobar que todo funciona correctamente. Es muy fácil caer en sentirse un poco perezoso ahora que estamos en la recta final de la vuelta, y tenemos que protegernos de ello".Así que, aunque la razón primordial sea técnica, es también una manera de mantener mentalmente concentrada a la tripulación y de volver a la rutina de la competición cuanto antes. "Por supuesto", afirma el veterano vueltamundista y vencedor de la pasada edición de la ´Volvo´. "Piensa que están en un barco durante ocho días, totalmente concentrados en ir rápido, en darlo todo, ¡vamos, vamos, vamos! Y de repente paras por unos días. Es muy fácil perder un poco esa concentración, y Xabi ha querido asegurarse que todo el mundo está de vuelta con tiempo y concentrado de nuevo en la partida rápidamente".es la primera prueba oficial, si bien no puntuable, en el mismo campo de regatas y con el mismo recorrido de la regata costera que disputarán el viernes los VO65.La diferencia con anteriores veces es que los horarios de las mareas y las exclusas son determinantes aquí y afectarán a la hora de inicio de la regata: las 13:15 hora local (14:15 hora peninsular española).al contrario que en anteriores paradas en Cardiff serán dos las regatas en las que ´Pros´ y ´Am´ateurs navegarán juntos y de ellas saldrá un único ganador. Como siempre, esta regata no puntúa en la clasificación general ni en la de las InPort Race Series, y en ella sólo participan cinco miembros de la tripulación titular.de nuevo unos 60 minutos de recorrido entre boyas para determinar quién se lleva la victoria costera en la capital de Gales.Hasta la fecha en la general de las In-Port Race Series han computado un total de ocho pruebas (siendo la puntuación de la de Hong Kong la resultante de la combinación entre la costera y vuelta a la isla de Hong Kong) en las que el MAPFRE ha ganado tres (Alicante, Guangzhou e Itajaí), ha quedado segundo en cuatro (Lisboa, Ciudad del Cabo, Hong Kong y Newport) y tercero en una, en Auckland.A falta de tres costeras por disputar (Cardiff, Gotemburgo y La Haya), el MAPFRE es el líder absoluto de la general de las In-Port Race Series con un total de 50 puntos y ocho de ventaja sobre el segundo clasificado, Dongfeng. Brunel es tercero, a 14 puntos de los de Xabi Fernández.El pistoletazo de salida sonará a las 14:00 hora local (15:00 horas en España) y se podrá seguir en directo en nuestra página web ( www.desafiomapfre.com ) y canal oficial de Facebook ( www.facebook.com/desafiomapfre ).será el momento para dejar el barco cargado para la etapa, para la acción de los M32 y las visitas al barco. Pero sobre todo es el día del descanso del guerrero, la hora de cargar pilas antes de la salida de la etapa.es la penúltima etapa de la Volvo Ocean Race 2017-18 y quién sabe cuánto de decisiva con una general en la que entre el primer y el tercer clasificados hay sólo tres puntos de diferencia.Unas 1.300 millas náuticas entre Cardiff y Gotemburgo, y ojo porque cambia la hora de inicio habitual. El pistoletazo de salida será a las 16:00 hora local (17:00 horas en España).Con tres posibles recorridos a realizar, el Comité de Regata ha dicho que anunciará cuál será el recorrido final el viernes día 8. En cualquier caso la flota saldrá de Cardiff y pondrá rumbo norte recorriendo la costa de Gales y, bien la costa oeste o este irlandesa, para posteriormente subir por el norte de Escocia. A continuación la flota tendrá que bajar hacia el sur hasta el mar del Norte, rodear el extremo sur de Noruega y poner rumbo este hacia Gotemburgo, final de la décima y penúltima etapa de esta edición.